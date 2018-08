Valderice, teatro e beneficenza in favore della Fondazione Telethon

15/08/2018 08:00:00

Lo scorso sabato, 11 agosto, si è tenuto uno spettacolo teatrale organizzato dalla Pro Loco di Valderice e dall’associazione “Piccolo Teatro Le Scale”, con il patrocinio gratuito del Comune di Valderice. Il ricavato della serata, svoltasi presso il teatro Nino Croce di Valderice, sarà devoluto in beneficenza alla Fondazione Telethon.

Ad essere rappresentata è stata la commedia brillante in 3 atti "Pipispezzi" di Pippo Anzalone. Gli attori, diretti da Nicola Carollo, hanno divertito il numeroso pubblico con le loro performance.

Le numerose donazioni ricevute dagli spettatori hanno permesso di raccogliere euro 621,12, cifra che verrà destinata interamente alla Fondazione Telethon per la ricerca nel campo delle malattie genetiche. Presso la sede della Pro Loco Valderice, all’interno del Molino Excelsior, sono disponibili alcuni prodotti inviati da Telethon per dare la possibilità, a chi ancora volesse farlo, di dare il proprio contributo a questa causa benefica.

Questo evento di solidarietà è stato fortemente voluto dall’associazione Pro Loco di Valderice e dal suo presidente Marianna Pavia.

Durante la serata, inoltre, sono stati premiati i vincitori di "StArt 2018" contest di street art avvenuto nei giorni 25-26-27 maggio, lungo la strada Ignazio Buttitta, organizzato sempre dalla Pro Loco Valderice (potete leggere qui). Il contest di riqualificazione urbana ha visto la partecipazione di tanti artisti del territorio, ma anche di artisti stranieri che hanno potuto apprezzare per la prima volta le bellezze della nostra terra.