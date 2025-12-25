Sezioni
Cultura

Sociale
25/12/2025

Alcamo, il Centro Autos dona al MACA un presepe realizzato con materiali di riciclo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-12-2025/alcamo-il-centro-autos-dona-al-maca-un-presepe-realizzato-con-materiali-di-riciclo-450.jpg

Un presepe originale, simbolico e profondamente contemporaneo è stato donato questa mattina al MACA, Museo di Arte Contemporanea di Alcamo, dal Centro AUTOS. L’opera è stata realizzata lo scorso anno dai ragazzi del Centro Diurno per l’Autismo, utilizzando quasi esclusivamente materiali di riciclo, ad eccezione dei personaggi stampati e plastificati.

 

Alla cerimonia di consegna ha partecipato il vice sindaco di Alcamo, Alberto Donato, insieme ai rappresentanti del Centro AUTOS. Il presepe è stato ufficialmente accolto nelle sale del museo ed esposto accanto alle altre opere natalizie visitabili al MACA.

«È stato un piacere ricevere questa donazione così originale e frutto del lavoro manuale dei giovani del Centro Autos – ha dichiarato il vice sindaco Donato – un’opera che racchiude una forte carica simbolica e che abbiamo voluto esporre insieme agli altri presepi presenti al museo».

 

Si tratta di un presepe non convenzionale, pensato per stimolare nei ragazzi la capacità di reinterpretare, in chiave contemporanea e anche satirica, uno dei manufatti più tradizionali delle festività natalizie. Le tematiche affrontate pongono volutamente in contrasto sacro e profano, due dimensioni opposte ma capaci di convivere nello stesso spazio narrativo.

 

Alla realizzazione dell’opera hanno contribuito anche i ragazzi del Centro Diurno per l’Autismo di Termini Imerese. Nel presepe compaiono personaggi della politica, dello spettacolo e della tradizione cristiana, inseriti in un’ambientazione che mescola una città devastata dalla guerra – impegnata a risollevarsi attraverso la riqualificazione urbana – con lo scenario classico della Natività.

 

Emblematica la rappresentazione della Sacra Famiglia ripresa in diretta televisiva, con la presenza della conduttrice Maria De Filippi: una scena fortemente simbolica che mette in evidenza una contraddizione tra spiritualità e spettacolarizzazione.

Infine, nell’ambito del palinsesto natalizio, si ricorda che domenica 28 dicembre, alle 17.30, al teatro Cielo d’Alcamo andrà in scena lo spettacolo musicale “Intrecci di Emozioni”. L’ingresso sarà libero e sarà possibile, per chi lo desidera, effettuare una donazione in beneficenza a sostegno del Centro AUTOS.









