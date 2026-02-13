"Un dono per la vita", l'Avis di Marsala incontra gli studenti dello Scientifico

13/02/2026 18:10:00

“Un Dono per la Vita”. Con questo titolo prosegue l’impegno dell’Avis Marsala nelle scuole del territorio, in attesa che si completino le procedure sanitarie per l’avvio dell’operatività nella nuova sede di Largo Padre Elia.

Il primo incontro del 2026 ha coinvolto gli studenti del Liceo Scientifico P. Ruggieri, diretto da Fiorella Florio. Nell’Aula Magna, 190 ragazzi hanno partecipato al confronto con il presidente Luciano Rosas e il direttore sanitario dell’Avis, dr. Nunzio Ragona, che hanno illustrato l’importanza della donazione del sangue come gesto concreto di solidarietà e responsabilità civile.

«Un’attività informativa ed educativa che da un paio di anni ci vede impegnati nelle scuole – afferma il presidente Rosas – con enormi soddisfazioni ed emozioni per l’interesse che suscita tra gli studenti».

Anche per il 2026, il progetto “Un Dono per la Vita” si avvale della collaborazione della professoressa Angela Parrinello e del socio onorario Andrea Castiglione, affrontando non solo il tema della donazione del sangue ma anche quello della donazione di organi.

Nel frattempo, l’Avis Marsala ricorda che, in attesa della ripresa a pieno regime dell’attività statutaria – prevista forse entro la fine del mese – è possibile continuare a donare sangue e plasma presso l’Ospedale Paolo Borsellino, prenotando telefonicamente al numero 0923 753037.



