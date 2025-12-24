Sezioni
Cultura

» Sociale
24/12/2025 17:10:00

L’Ordine dei Medici di Trapani vicino alle famiglie in difficoltà di Mazara Due

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-12-2025/1766592818-0-l-ordine-dei-medici-di-trapani-vicino-alle-famiglie-in-difficolta-di-mazara-due.jpg

Un segnale concreto di attenzione verso le famiglie più vulnerabili arriva dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Trapani. Nei giorni scorsi il presidente, Filippo Mangiapane, accompagnato dai consiglieri Patrizia Maiorana e Fabio Serrentino, ha consegnato alcuni panettoni a suor Giusy, direttrice della Caritas della Diocesi di Mazara del Vallo.

 

I dolci saranno destinati alle famiglie seguite dalla Caritas nel quartiere Mazara Due, una delle aree più delicate della città, dove il disagio sociale ed economico continua a rappresentare una sfida quotidiana.

L’iniziativa, dal forte valore simbolico, rientra nel percorso di impegno sociale che l’Ordine dei Medici affianca alla propria attività istituzionale, sottolineando il ruolo del medico come figura di riferimento non solo sanitario, ma anche umano e civile.

 

«La cura non si limita agli ambulatori o agli ospedali – ha spiegato il presidente Mangiapane –. Prendersi cura significa anche essere presenti sul territorio, ascoltare e sostenere chi vive condizioni di difficoltà. Con questo gesto vogliamo esprimere la vicinanza dei medici trapanesi alle famiglie che affrontano ogni giorno problemi economici e sociali».

Un ringraziamento è arrivato da suor Giusy, che ha evidenziato il valore dell’iniziativa: «Questi doni rappresentano non solo un aiuto concreto, ma anche un segno di attenzione e speranza per persone che spesso si sentono dimenticate. La collaborazione con realtà come l’Ordine dei Medici rafforza la rete di solidarietà sul territorio».

La distribuzione dei panettoni avverrà nei prossimi giorni, confermando come anche gesti semplici possano contribuire a creare legami di comunità e a diffondere un messaggio di vicinanza e inclusione, soprattutto in un periodo dell’anno particolarmente significativo.









