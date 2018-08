Parco Archeologico di Selinunte, in scena lo spettacolo sulla sicilianitÃ 

16/08/2018 02:00:00

“Prima dell’inizio dell’evento culturale dedicato alla Sicilia, osserveremo un minuto di silenzio per testimoniare vicinanza a tutte le famiglie che hanno perso i loro cari nel crollo del Ponte di ieri a Genova”. Lo ha annunciato Enrico Caruso, Direttore del Parco Archeologico di Selinunte.

E domani il sito archeologico ospiterà un altro importante evento, questa volta dedicato alla cultura siciliana. Ospite d’onore della serata sarà l’attrice e regista Luana Rondinelli.

“Domani la sicilianità andrà in scena” al Parco Archeologico di Selinunte per la seconda volta dopo il successo della commedia “Lu Catechismu”. Musica, poesia e recitazione con un unico comune denominatore: la Sicilia e la sua ricchezza storica e culturale. Il nostro cuore sarà a lutto ma pensiamo che la cultura possa essere portatrice di messaggi di solidarietà e di amore.

L’evento di domani è stato organizzato dall’Associazione Culturale Araba Fenice che vedrà, a partire dalle 20.30, il “Crepuscolo degli Dei” con momenti di spettacolo poetico-musicali – ha affermato Elio Indelicato, regista a cura del “cuntastorie” Saro Guzzo, artista partannese, che intratterrà il pubblico tra musiche e poesie. Sarà poi Maurizio Indelicato, cantante campobellese reduce dal secondo posto a “Italia’s got talent”, accompagnato alla chitarra dal maestro Vito Giammarinaro, a far riecheggiare la sua splendida voce intonando delle canzoni in siciliano e non solo.

A seguire l’esilarante commedia dialettale in due atti di Giovanni Allotta “Cchiù scuru di mezzanotti un po’ fari!!”. L’abbiamo riadattata rendendola più vicina al nostro linguaggio e raccontando le situazioni di una famiglia, che cerca ogni giorno tra mille difficoltà di sbarcare il lunario, dove Maddalena e il marito “Giannuzzo”, protagonisti della Commedia, sapranno offrire uno spaccato di una “sicilianità” da non perdere. A interpretare la commedia saranno Mimma Monachella, Sergio Signorello, Salvatore Graffeo, Lory Fontana, Giuseppe Fontana, Salvatore Bascio, Mario Virtuoso, Maria Castelli, Pippa Lo Sciuto, Federica Lo Sciuto. Ci piace pensare che in questa splendida location in cui ci troveremo domani sera, diversi secoli fa, Teleste di Selinunte, poeta vissuto tra il quarto e quinto secolo avanti Cristo, e Aristossene di Selinunte, radunavano i selinuntini per rappresentare dei canti di omaggio agli Dei Dioniso o Demetra. Sappiamo che uno dei primi teatri di pietra dell’antica Grecia è stato realizzato proprio a Selinunte nell’area davanti il tempio R vicino al tempio C.

Come nella scorsa edizione, la manifestazione si avvarrà della collaborazione dell’associazione Palma Vitae che porterà sul palco un messaggio sociale a favore delle donne. Per l’occasione la Presidente Giusy Agueli presenterà una donna siciliana che si è distinta per impegno sociale e bravura nel campo del teatro, rappresentando la nostra Sicilia in tutto il mondo, con la sua drammaturgia in dialetto.

Sarà, infatti, ospite d’onore della serata l’attrice e regista Luana Rondinelli, vincitrice del Roma Fringe Festival con “Taddrarite” e che ha rappresentato l’Italia nel Festival Internazionale a New York. A Selinunte l’attrice porterà in scena, in anteprima assoluta, un dialogo estratto dal suo nuovo lavoro “Penelope: l’Odissea è fimmina” testo vincitore del premio “Anima Mundi””.