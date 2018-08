Operazione di controllo del territorio in provincia di Trapani. Diversi arresti e denunce

18/08/2018 18:00:00

Dal 12 agosto ad oggi la Polizia di Stato ha eseguito una massiccia operazione di controllo di tutto il territorio della provincia di Trapani volta alla prevenzione dei reati e alla sicurezza dei cittadini. Diversi sono gli arresti eseguiti tra Mazara, Marsala, Trapani ed Erice, alcuni per detenzione e spaccio di sostanze di stupefacenti, altri per evasione dagli arresti domiciliari, altri per tentato furto di auto e ancora per detenzione di arma da fuoco illegale. Questi i numeri nel dettaglio dell'operazione: persone controllate 1002; posti di controllo operati 75; persone controllate con precedenti di polizia 154; soggetti sottoposti a obblighi controllati 232; veicoli controllati 369; obiettivi sensibili controllati 1246; contravvenzioni al C.d.S 41; perquisizioni operate 5; sequestri 6. Questo in dettaglio il report dell'operazione:

Personale della Squadra Mobile

- ha tratto in arresto B.M., nato in Tunisia, classe 1994, per reingresso illegale nel territorio nazionale;

- ha denunciato all’A.G., in stato di libertà, C.S., nato a Castelvetrano, classe 1997, residente a Trapani, per porto di armi od oggetti atti ad offendere, perché trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama di dieci centimetri, debitamente sottoposto a sequestro;



Personale dell’U.P.G.S.P.

- ha tratto in arresto M.C., nato in Nigeria, classe 1988, domiciliato a Trapani, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, perché, a seguito di perquisizione domiciliare, trovato in possesso di 1.193,5 chilogrammi di marijuana, debitamente sottoposti a sequestro;

- ha denunciato all’A.G., in stato di libertà, V.V. classe 1981, residente ad Erice, per danneggiamento aggravato;



Marsala, personale del locale Commissariato di P.S.

- ha tratto in arresto B.R.M., classe 1970, residente a Marsala, per minacce, resistenza a P.U., evasione dagli arresti domiciliari ed interruzione di pubblico servizio. Nella circostanza, il predetto, recatosi presso il locale Pronto Soccorso andava in escandescenze pretendendo di accedere alla sala medica, con codice bianco, senza rispettare il turno di ingresso;

- ha tratto in arresto T.V., classe 1968, residente a Marsala, per detenzione illegale di arma alterata ed arma clandestina;

- ha tratto in arresto A.F., nato a Marsala, classe 1973, ivi residente, per tentato furto aggravato su autovettura;

- ha segnalato all’A.G., in stato di libertà, G.V., nato a Marsala, classe 1973, ivi residente, per omesso versamento della cauzione per la sorveglianza speciale



Mazara del Vallo, personale del locale Commissariato di P.S.

- ha tratto in arresto A.V., nato a Mazara del Vallo, classe 1969, ivi residente, per coltivazione di sostanze stupefacenti, perché, a seguito di perquisizione domiciliare, trovato in possesso di otto piante di cannabis indica, debitamente sottoposte a sequestro

- ha tratto in arresto G.N., nato a Mazara del Vallo, classe 1972, ivi residente, per coltivazione di sostanze stupefacenti e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, perché, a seguito di perquisizione domiciliare, trovato in possesso di otto piante di cannabis indica e di 40 grammi di marijuana, debitamente sottoposti a sequestro;

- ha tratto in arresto L.S., nato a Mazara del Vallo, classe 1969, ivi residente, per coltivazione di sostanze stupefacenti, perché, a seguito di perquisizione domiciliare, trovato in possesso di sei piante di cannabis indica, debitamente sottoposte a sequestro;

- ha tratto in arresto P.P., nato a Mazara del Vallo, classe 1983, ivi residente, per maltrattamenti contro familiari o conviventi;

- ha denunciato all’A.G., in stato di libertà, C.M., nato a Brindisi, classe 1969, ivi residente, per truffa;

- ha deferito all’A.G., in stato di libertà, B.L., nata a Mazara del Vallo, classe 1982 ed ivi residente, per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del Giudice e minacce;

- ha denunciato all’A.G., in stato di libertà, G.D., nato a Mazara del Vallo, classe 1987, ivi residente, per minaccia, molestia e disturbo alle persone;

Castelvetrano, personale del locale Commissariato di P.S.

- ha segnalato alla competente Autorità Amministrativa D.G.G., classe 1999, nato a Termini Imerese (PA), residente a Blufi (PA), in quanto assuntore di sostanze stupefacenti;

- ha segnalato all’A.G., in stato di libertà, L.M.G., nato a Castelvetrano, classe 1988, ivi residente, per furto aggravato in concorso e violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di P.S., e F.G.A., nato a Castelvetrano, classe 1998, ivi residente, per furto aggravato in concorso, nonché K.A., nato a Palermo, classe 1996, residente a Castelvetrano, per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di P.S.