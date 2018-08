Rifiuti allo "Sbocco" di Marsala. Flavio Coppola: "Una situazione non piÃ¹ tollerabile"

19/08/2018 06:00:00

A denunciare il problema ormai ritenuto non più tollerabile, è addirittura, che ci ricorda come per tutta l’estate assieme al collega consigliere,, hanno sollevato il caso senza però ottenere nessun risultato positivo nè una risoluzione al problema. Lo sbocco è uno dei pochi, se non proprio l’unico accesso libero alla spiaggia. Coppola si chiede come mai - visto che è uno dei punti critici per quel che riguarda l'abbandono dei rifiuti -, non si vigila su chi deve garantire la pulizia (la ditta che sta curando il servizio per il comune) e perché - continua a chiedersi Coppola - in mancanza di altri servizi di controllo non vengono installate le telecamere per individuare i responsabili degli abbandoni? I rifiuti come dicevamo si trovano alla fine del viale che porta in spiaggia. "Se fino a giugno la situazione è stata abbastanza gestibile e, diciamo, ancora "normale", - continua Coppola - a luglio e agosto è divenuta ormai insostenibile e non si capisce perché non ci debba essere personale che effettua i controlli sugli utenti. Tra l'altro si arriva a questa situazione incresciosa, anche per il fatto che non ci sono bidoni per le persone che usufruiscono della spiaggia libera. Non si può fare affidamento solo a quelli dei lidi. L'abbandono dell’immondizia dà poi il via libera alle persone incivili che si sentono quasi autorizzate ad abbandonare lì altri rifiuti, visto che ce ne sono già tanti". Coppola conclude il suo sfogo personale per questa vicenda a dir poco disgustosa, auspicando in un'azione concreta da parte dell'amministrazione comunale che possa risolvere definitivamente il problema.