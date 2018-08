Castellammare, cambia il percorso dei bus navetta per la giornata del 21 agosto

20/08/2018 04:00:00

A Castellammare del Golfo, in occasione della festa della Patrona, i tre bus navetta a disposizione dei visitatori, nella sola giornata del 21 agosto partiranno sempre dal piazzale nei pressi del cimitero ma si fermeranno alla fine della via Segesta, poco prima dell’incrocio con via Trento (zona “Acqua Santa”). I bus navetta, limitatamente alla giornata del 21 agosto, non passeranno dal corso Garibaldi per raggiungere i “Quattrocanti” poiché nella zona è previsto il percorso della processione in onore della patrona.

Il sindaco Nicola Rizzo inoltre, informa che è preferibile «non raggiungere la cala marina con le auto e non lasciarle in sosta. Chi accederà prima dell’orario di chiusura al traffico, non potrà lasciare la cala marina con l’auto fino a notte inoltrata, quando saranno chiusi i festeggiamenti. Invitiamo i cittadini alla massima collaborazione ed a lasciare le auto nel piazzale antistante il cimitero comunale».