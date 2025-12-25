Sezioni
Istituzioni

» Dai Comuni
25/12/2025 13:00:00

Marsala: il consiglio comunale approva un atto di indirizzo su aree verdi e parcheggi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-12-2025/marsala-il-consiglio-comunale-approva-un-atto-di-indirizzo-su-aree-verdi-e-parcheggi-450.jpg

Il Consiglio comunale di Marsala, ha votato all’unanimità l’atto di indirizzo denominato “Manutenzione e gestione delle aree a verde e a parcheggio di uso pubblico derivanti da varianti”, illustrato dal consigliere Di Pietra.

 

Il provvedimento fornisce indicazioni operative sulla gestione e manutenzione delle aree a verde e dei parcheggi pubblici che derivano da varianti urbanistiche, con l’obiettivo di garantire maggiore chiarezza amministrativa e una più efficace tutela degli spazi destinati alla collettività.

 

Nel corso della seduta è stata inoltre incardinata la proposta deliberativa relativa alla “Modifica della Convenzione sulle opere di urbanizzazione”. Su questo punto, il dibattito consiliare proseguirà nella prossima seduta, già fissata per lunedì 29 dicembre.

 

                                                                                                                                    ****

 

Uffici comunali chiusi il 2 gennaio 2026: garantiti i servizi essenziali

Gli uffici del Comune di Marsala resteranno chiusi nella giornata di venerdì 2 gennaio 2026. La decisione è stata adottata dall’Amministrazione guidata dal sindaco Massimo Grillo, tenendo conto della significativa riduzione dell’afflusso di utenti che solitamente si registra nei giorni feriali immediatamente precedenti o successivi alle festività.

Alla base del provvedimento anche la necessità di consentire la fruizione delle ferie pregresse non ancora godute da una parte consistente del personale comunale, accumulate per esigenze di servizio nel corso dell’anno.

 

Resteranno comunque garantiti i servizi essenziali, come previsto dalla normativa vigente. Il provvedimento sindacale affida ai dirigenti dei vari settori l’adozione degli atti necessari per assicurare il regolare svolgimento delle attività indispensabili.

Per la giornata del 2 gennaio, il personale comunale sarà collocato in ferie d’ufficio.









