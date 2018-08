Rifiuti. Osservatorio LegalitÃ : "Trapani anno zero. Sconto Tari con compostaggio"

20/08/2018 20:25:00

"Sul fronte rifiuti a Trapani siamo all'anno zero. Oggi la discarica di Borranea è satura e i rifiuti vengono dapprima trattati presso Belvedere e poi trasferiti delle discariche di Motta S'Anastasia (Catania) e Lentini, con costi maggiori che probabilmente andranno a determinare un aumento della TARI per il prossimo anno, conseguenza anche del mancato avvio della raccolta differenziata porta a porta e il ritorno ai cassonetti".

Così gli Avvocati Vincenzo Maltese componente dell'Ufficio legale regionale dell'Associazione di Consumatori e presidente dell'Osservatorio per la Legalità di Trapani, e Filippo Spanò, vice presidente dell'Osservatorio per la Legalità.

"In questa situazione chiediamo che il Comune di Trapani partecipi al bando regionale da poco pubblicato per dotarsi degli impianti di compostaggio mettendo subito a punto i relativi regolamenti per l'utilizzo del compost prodotto. Il Compostaggio - spiegano i due legali - è regola nei Paesi del Nord Europa che abbattono così in misura considerevole i carichi di rifiuti gettati in discarica. Con il compostaggio si avrebbero così tre risultati: un minor quantitativo di rifiuti portato in discarica, un abbattimento dei costi di trasporto e l'obbligo dell'abbattimento della TARI per i cittadini trapanesi iscritti in un apposito Albo dei compostatori di cui si dovrà dotare il Comune".

"Dovrà essere il Comune a redigere un progetto per il riutilizzo del rifiuto - concludono gli Avvocati Maltese e Spanò - che sarà valutato dalla Regione. Auspichiamo, pertanto, che l'attuale Amministrazione, da un lato si attivi per il recupero forzoso delle somme dovute dai cittadini morosi e inadempienti, situazione che ha causato quest'anno aumenti considerevoli della stessa TARI, dall'altro, con il compostaggio, possa determinarne l'abbattimento per i cittadini virtuosi e iscritti nell'apposito Albo".