Arriva a Trapani la eVolution dance theater con ​“Night Garden”

20/08/2018 02:00:00

Martedì 28 Agosto, alle ore 21.30, al Teatro “Giuseppe di Stefano”, alla Villa Margherita, a Trapani, arriva l’eVolution dance theater con “Night Garden”, uno spettacolo di danza intriso di atmosfere notturne.

L’evento è organizzato dall’ Ente Luglio Musicale Trapanese in collaborazione con la Fondazione “Umberto Veronesi - per il progresso delle scienze”. La regia e la coreografia sono di Anthony Heinl.

La eVolution dance theater nasce nel 2008 ed è diretta dal coreografo di origini statunitense Anthony Heinl che, nella sua ricca carriera, ha ballato per coreografi di fama mondiale, quali Paul Taylor, David Parsons e Martha Graham, e ha fatto parte dei Momix del geniale Moses Pendleton. La forza della compagnia sta proprio nella varietà dei linguaggi artistici che fonde e propone, danza, acrobatica, illusionismo e video art, creando spettacoli innovativi e divertenti.

Night Garden è un giardino luminoso nel quale la bellezza, la meraviglia e il mistero si contaminano immergendo al tempo stesso il pubblico in un luogo di luce. Lo spettatore viene introdotto in un regno magico: creature bio luminose si risvegliano per giocare in una nuova dimensione.

In scena Chiara Morciano, Chiara Verdecchia, Carim Di Castro, Lavinia Scott, Bruno Batisti, Emiliano Serra, Anthony Heinl, Nadessja Casavecchia.

Le tracce musicali, che spaziano dai Massive Attack ai Radiohead, da Joni Mitchell ai Darkside, contribuiscono a creare l’atmosfera di Night Garden, un sogno ad occhi aperti. Inventiva, leggiadria, talento e sorpresa colorano lo spettacolo dotando di luce le ombre della notte.