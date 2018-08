21/08/2018 17:30:00

Ancora un caso di passaggio a livello malfunzionante a Marsala. Oggi, nei pressi della fermata Terrenove Bambina, le sbarre del passaggio a livello sono rimaste alzate, e il treno è passato tra l'incredulità delle auto ferme.

E' successo intorno alle 14,30. Gli automobilisti hanno dovuto aspettare che il convoglio attraversasse il passaggio a livello, con le sbarre alzare e a passo d'uomo, per rimettersi in marcia. E' ormai una scena consueta per le nostre ferrovie.