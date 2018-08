Campobello, questa sera a Torretta Granitola andrÃ  in scena "Cantano sulla collina"

21/08/2018 16:30:00

Nell’ambito delle manifestazioni “Estate 2018” promosso dall’Amministrazione comunale di Campobello di Mazara, questa sera, martedì 21 agosto, alle ore 22, nel piazzale antistante il piccolo golfo di Torretta Granitola, andrà in scena “Cantano sulla collina – Parole e musica per non dimenticare”, lo spettacolo del giornalista e scrittore Giacomo Di Girolamo e del cantante Ninni Arini.

“Cantano sulla collina” è un recital in parole, voci e musica attraverso 45 anni di storia italiana. Lo spettacolo è tratto dal libro “Dormono sulla collina”, caso editoriale del 2015, scritto dallo stesso Giacomo Di Girolamo ed edito da “Il Saggiatore”.

Il libro è una Spoon River dell’Italia dal 1969 al 2014 raccontata dagli uomini che hanno fatto la storia e da quelli che l’hanno subita. Gli uomini che tutto sapevano e nulla rivelarono. Gli uomini che nulla sapevano e tutto rivelarono. Volti imperiosi e notissimi, volti arcaici che hanno fatto la storia anche se nessuno lo sa.