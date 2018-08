'Salemi d'Estate', in scena lo 'Stratistrati Tour' di Lello Analfino e i Tinturia

21/08/2018 18:00:00

Lo 'Stratistrati Tour' di Lello Analfino e i Tinturia farà tappa a Salemi mercoledì 22 agosto.

L'evento era previsto per sabato 18 agosto ma è stato rinviato dall'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Domenico Venuti, in virtù della partecipazione alla giornata di lutto nazionale per le vittime del crollo del ponte Morandi a Genova.

L'appuntamento con la musica di Lello Analfino e dei Tinturia rientra nel cartellone 'Salemi d'Estate', il calendario di iniziative messo a punto dall'assessorato comunale al Turismo, sport e spettacolo, guidato da Vito Scalisi. L'inizio del concerto è fissato per le 22 in piazza Alicia, con ingresso libero.