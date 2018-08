Ieri sera lo scorrimento veloce Marsala Birgi chiuso per mettere in sicurezza un viadotto

21/08/2018 06:00:00

Lo scorrimento veloce Marsala Birgi è stato chiuso per un paio d'ore ieri sera per permettere ai vigili del fuoco di mettere in sicurezza uno dei suoi viadotti. In particolare, quello interessato dall'intervento è stato il primo ponte all'uscita della galleria lunga in direzione Birgi.

Qui i vigili hanno dovuto puntellare e togliere quei pezzi di cemento sfaldato che potevano cadere sulla strada. Sarà che gli automobilisti prestano maggior attenzione a ponti e viadotti da quando la vigilia di ferragosto è crollato il "Morandi" di Genova, ma la preoccupazione per chi percorre la strada veloce che dalla via Salemi porta all'aeroporto di Birgi è ormai una costante.

Non si contano più le volte in cui su tp24.it abbiamo segnalato assieme a tanti cittadini ciò che non va su questa strada, (qui potete leggere un nostro articolo che riassume tutto e fa la storia di questa strada che abbiamo definito truccata) e tra l'incuria, la mancanza di luce e un asfalto che sembra in alcuni tratti quello di una pista di motocross, ci sono due veri incubi per gli automobilisti.

Uno è l'altro viadotto, quello all’altezza delle contrade Dara e Conca, quello "famoso", insomma, che tempo fa fu danneggiato da un camion che trasportava una pala eolica. Il comune allora incassò i soldi del risarcimento ma i danni rimasero lì, presenti e evidenti, con tanto di ferro in bella vista e sempre meno cemento.

Tempo fa è stato controllato, e le verifiche hanno stabilito che è sicuro, ma non si capisce per quale motivo non si possa intervenire visto che i danni creano timore per chi ogni giorno passa da quella strada. Dopo il sopralluogo, i vigili del fuoco dissero che non c'era pericolo di crollo immediato, ma che, nel dubbio, era meglio procedere con il senso unico alternato e restringere la carreggiata. Il sindaco Di Girolamo lo scorso marzo rassicurò tutti dicendo che il ponte era super sicuro. "In ogni caso lo sistemeremo - disse - abbiamo già impegnato i soldi necessari”. Di lavori però fino a questo momento neanche l'ombra.

Altro problema cronico di questa strada si trova all'interno della galleria. Sempre più spesso, - è capitato anche a chi scrive nelle ultime settimane - ci si trova dentro una pozzanghera d'acqua che copre le due semicarreggiate, e anche se il limite di velocità da tenere in galleria è basso, come del resto fuori nonostante sia uno scorrimento veloce, il pericolo di acquaplaning è sempre dietro l'angolo.

Nel nostro paese per la stragrande maggioranza delle opere pubbliche realizzate c’è sempre una vicenda da raccontare legata all’iter quasi sempre farraginoso per la realizzazione, all’appalto di affidamento dei lavori, al materiale utilizzato, e una volta completate alle vicende che riguardano le inadempienze sulla manutenzione ordinaria e straordinaria, le responsabilità e le competenze che spesso rimbalzano tra le parti. Un ponte - in Italia visti i disastri già accaduti forse non si capisce o non se ne ha piena consapevolezza - è fondamentale per la sicurezza degli utenti che lo attraversano, e per garantirla è necessario verificarlo periodicamente e non solo dopo che sia avvenuto l’irreparabile come accaduto la settimana scorsa a Genova. Auguriamoci che questa strada Marsala-Birgi sia attenzionata per come deve essere e messa in sicurezza al più presto.