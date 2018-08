Ryanair si allea con Air Malta e vende i suoi biglietti

22/08/2018 16:00:00

Ryanair si allea con Air Malta. Una partnership che permetterà ai 139 milioni di clienti della compagnia irlandese di prenotare voli operati da Air Malta sul sito Ryanair.com.



Una evoluzione del colosso irlandese che punta a Malta. Dal 21 agosto i clienti possono cercare e prenotare i voli Air Malta su 21 rotte da Malta verso 8 differenti paesi in Africa, Asia ed Europa, tra cui Russia e Tunisia. La partnership rientra nel programma dedicato ai clienti Ryanair «Always Getting Better».

Il traffico su Malta quindi punta ad aumentare. Ryanair opera già 53 rotte da e per l'isola al centro del Mediterraneo, e quest'anno arriverà a trasportare 2,7 milioni di passeggeri. «Per festeggiare, stiamo mettendo in vendita sul nostro network posti a partire da soli € 14,99 per viaggiare da settembre a ottobre 2018, prenotabili entro la mezzanotte di giovedì 23 agosto» fanno sapere dalla compagnia irlandese.