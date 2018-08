Marsala, letture al Museo Lilibeo. Occasione per valorizzare il patrimonio archeologico

23/08/2018 22:00:00

Notevole apprezzamento e partecipazione di pubblico per la performance teatrale dal titolo Letture al Museo, svoltasi sabato 18 agosto nell’atrio del Museo Archeologico Lilibeo di Marsala. L’iniziativa, promossa dall’Associazione “Amici del Parco archeologico” presieduta da Violetta

Isaia, in collaborazione con il Museo Lilibeo e con il patrocinio del Comune di Marsala, rientra nel programma di valorizzazione del Patrimonio culturale realizzato dal Polo Regionale di Trapani e Marsala, di cui il Museo e il Parco archeologico lilibetano costituiscono attrattori di assoluta rilevanza.

L’originale ed intensa rilettura “al femminile” dell’Odissea, presentata da Luana Rondinelli come una sorta di anteprima del suo spettacolo Penelope. L’Odissea è fimmina, rappresentato al Teatro antico di Segesta il 20 agosto, ha costituito per il numeroso pubblico anche un’occasione per conoscere ed apprezzare sia il giardino storico, sia il nuovo allestimento espositivo del Museo. Proprio accanto alla Nave Punica, a conclusione delle Letture, le giovani allieve della Scuola di danza classica di Gilda Ottoveggio si sono esibite nella coreografia Caelestis dea, dedicata alla dea Tanit, nota con questo epiteto nella Roma antica.

La manifestazione si è conclusa con una degustazione dell’antico Mulsum, il vino speziato e aromatizzato che allietava la mensa dei Lilibetani, e del Grillo Baia dei Fenici prodotto da Paola Maria Di Pietra, offerti dalla stessa Associazione Amici del Parco, che si ringrazia per l’importante sostegno.