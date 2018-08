La Colombaia di Trapani verso i privati. Ecco il bando e come funziona

24/08/2018 06:00:00

Il Castello della Colombaia è stato selezionato dall’Agenzia del Demanio per far parte del quarto bando “Valore Paese Fari”. L’edizione 2018 di questo bando prevede che ad essere concessi ai privati siano anche immobili appartenenti agli Enti Territoriali.

La Colombaia, infatti, è dal 2010 di proprietà della Regione Sicilia, e sarà compito dell’amministrazione siciliana emanare il bando per aggiudicarsi questo simbolo trapanese. La Colombaia di Trapani ha una lunga storia e ne abbiamo parlato in un nostro precedente articolo sottolineando come da simbolo di architettura militare in Sicilia sia diventato simbolo di abbandono e di incapacità di utilizzare le risorse che si hanno. Adesso, si spera, questo luogo tanto caro ai trapanesi potrà tornare agli antichi splendori.



Sarà una gara pubblica, a cui potranno partecipare i privati presentando un progetto che miri anche ad esaltare l’aspetto storico-artistico di questa struttura. I progetti dovranno, inoltre, migliorare la fruizione pubblica dei luoghi e dare vita ad un circuito che consenta di sviluppare un modello di accoglienza turistica intesa non solo come ricettività, ma anche in relazione ad attività formative, di natura sociale e culturale e di scoperta del territorio. Per aggiudicarsi il bando i progetti dovranno rispettare i principi di sostenibilità legati alla cultura del mare. Una volta pubblicato il bando, da parte della Regione Sicilia, gli operatori avranno tempo fino al 27 novembre per presentare il progetto. Le strutture costiere che fanno parte del bando dell’Agenzia del Demanio saranno date in affitto per un massimo di 50 anni ai vincitori dei singoli bandi.





Tramite quest’iniziativa si potranno utilizzare luoghi di elevato interesse storico-culturale che versano in stato di abbandono. Nel caso specifico della Colombaia i lavori saranno molteplici dato l’avanzato stato di deterioramento della struttura. Tuttavia l’ampiezza dell’area messa a bando potrà essere allettante per i possibili investitori che potranno fornire l’area di svariati servizi rivolti ai cittadini trapanesi e ai turisti. La riqualificazione del Castello della Colombaia, con un museo e diverse attrattive turistiche, potrà dare un’ulteriore spinta verso il rilancio di Trapani.

Tutte le informazioni sul progetto e i contatti dei referenti relativi ai beni dello Stato e a quelli appartenenti agli altri Enti sono disponibili su www.agenziademanio.it nella sezione dedicata Fari, Torri ed Edifici costieri accessibile direttamente dalla Home Page.