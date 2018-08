A Petrosino tutto pronto per la finale regionale del Cantagiro

24/08/2018 02:05:00

Il 25 agosto, alle ore 21,00, in Piazza Biscione a Petrosino, avrà luogo la finale regionale del Cantagiro. Sul palco si esibiranno ventidue concorrenti (cantautori, interpreti, lirico-pop), suddivisi nelle categorie Baby, Junior e Under 35. Una giuria di competenza decreterà i candidati idonei della tappa regionale delle varie categorie, che accederanno direttamente alla fase nazionale.

“Sono orgogliosa di seguire questi ragazzi in questo viaggio così importante e spero proprio che qualcuno lasci il segno nel tempo. Auguro un sincero in bocca al lupo a tutti i miei ragazzi, un grande grazie alla giuria, agli ospiti e un benvenuto al pubblico che verrà”, commenta Rosalba Pizzo –agente Sicilia Occidentale- che presenterà la serata con la sua professionalità, eleganza e compostezza. Un palco illuminato dalla luna, impregnato di musica e parole, che fanno da spola tra presente e passato, la voce degli aspiranti talenti , accompagnata da una sottile brezza di mare di fine estate. Musica, poesia, storia e arte, il tutto arricchito con i tanti ospiti che allieteranno la serata quali Enzo Sanchez per la danza, il cabarettista Baldo Russo, Sahira per le danze orientali, Maurizio Indelicato direttamente da ‘Tu Si Que Vales’; Simona Gandolfo, finalista della categoria Junior Cantagiro 2017; Ouiam, vincitrice del Premio Opportunità al Cantagiro Internazionale 2017. “Spero di portare a Fiuggi tantissimi concorrenti perché le potenzialità canore ci sono” ha dichiarato Rosalba Pizzo, aggiungendo un “grazie al Sindaco Gaspare Giacalone, che ha permesso la manifestazione, concedendo anche il patrocinio comunale”.



La storica manifestazione canora, ideata nel 1962 da Ezio Radaelli, patron fino al 1972. Numerosi sono stati i presentatori che hanno calcato il palco nel corso di questi lunghi anni: dalla coppia formata da Nuccio Costa e Dany Parìs fino a Daniele Piombi, con una kermesse eccezionale organizzata dal compianto Vittorio Salvetti. Una formula che prendeva come modello il Giro d’Italia e che portava in giro per lo stivale numerosi cantanti e interpreti che gareggiavano e, sottoposti al giudizio attento delle varie giurie popolari, puntavano alla tappa regionale che automaticamente li bypassava nella finale a Fiuggi, trasmessa su Raiuno e che decretava poi il vincitore assoluto. Numerosi gli artisti che hanno calcato il palco del Cantagiro nel corso delle prime edizioni: Lucio Dalla, Gino Paoli, Gianni Morandi, Peppino Di Capri, Domenico Modugno, Caterina Caselli, Lucio Battisti, Rita Pavone, Adriano Celentano, Rino Gaetano, Jimmy Fontana, Massimo Ranieri. Nelle ultime edizioni invece ricordiamo i nomi di Loredana Errore e Yavanna. Il Cantagiro è sempre stato considerato la vetrina più importante d’Italia al quale hanno ambito a partecipare i più importanti cantautori della storia della musica italiana e nel mondo. Il marchio viene acquistato da Enzo De Carlo nel 2005 e, conservando lo spirito itinerante di un volta, apre una nuova stagione di musica che in poco tempo riporta in auge il concorso canoro più importante d’Italia. Il Cantagiro torna nelle piazze, scalda le platee con una proposta di altissimo valore umano e artistico.