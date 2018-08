Rifiuti abbandonati. Pugno duro a Marsala e Petrosino. Centinaia di multe

25/08/2018 06:00:00

Linea dura a Marsala per i trasgressori che hanno deciso di abbandonare indiscriminatamente i rifiuti senza rispettare le giornate di conferimento, l'orario e l'ambiente.



Le multe ci sono sempre state ma adesso l'azione di vigilanza si è intensificata anche in seguito alle lamentele dei cittadini. Il centro storico, dalla via bottino alla via Mario Nuccio, via dello Sbarco, via Frisella, solo per citarne alcune, sono dei depositi a cielo aperto. Cumuli di spazzatura. Marciapiedi impraticabili. Si lasciano lì, senza pensarci una volta e senza fare lo sforzo di recarsi presso l'isola ecologica.

Il sindaco, Alberto Di Girolamo, ha deciso di multare i trasgressori avvalendosi del corpo di Polizia Municipale unitamente agli ispettori dell'ambiente e al personale di EnergetiKa Ambiente.



Da luglio ad oggi grazie alle telecamere in funzione sono stati multati 70 esercenti di attività commerciali e di locali pubblici che smaltivano in modo inadeguato (mancato rispetto degli orari di conferimento o delle modalità), per loro la multa è stata di 400 euro. Circa 200 i cittadini che non attuavano la differenziata o che lo facevano in maniera irregolare, multati per 200 euro.

A mali estremi, estremi rimedi. L'Amministrazione Comunale, infatti, sta vagliando con gli uffici competenti la possibilità di sospendere la concessione di suolo pubblico nei confronti degli esercenti che non hanno rispettato le regole di smaltimento differenziato dei rifiuti. Il provvedimento dovrebbe divenire operativo già a partire dalla prossima settimana.



Pugno duro, dunque, per quelle attività che non hanno rispettato giornate e orari di conferimento: rischiano la revoca della concessione temporanea del suolo pubblico. Soddisfatto per il lavoro fin qui svolto il Primo Cittadino: “Stiamo facendo tutti gli sforzi possibili per tenere pulita la Città. Il nostro lavoro rischia però di essere vanificato per due ordini di motivi. Il primo è che la Regione ci ha limitato nel conferimento alla discarica di Borranea dell’indifferenziata. L’altro problema è il comportamento scorretto di alcuni esercenti di attività commerciali e di diversi cittadini che non rispettano le norme di conferimento. Da parte nostra non abbiamo potuto che aumentare i controlli con l’ausilio di nuove telecamere e con l’impiego di ulteriore personale. Ma non ci fermeremo; ne va del futuro della città”.



Stessa cosa a Petrosino, il sindaco Gaspare Giacalone non lascia scampo e con un sistema all'avanguardia di controllo del territorio ha già multato e postato su facebook l'azione scellerata dei cittadini, incivili, che hanno lasciato i rifiuti in varie zone del territorio.

In uno dei video si vede chiaramente una signora che scarica dalla sua auto dei sacchi di rifiuti, lasciandoli per strada, noncurante di essere ripresa. Così come altri, tutti identificati e multati. La stessa sorte capiterà a chi in questi giorni imbratta i muri della città di Petrosino con scritte e dediche di amore.

Cura dell'ambiente e rispetto delle regole è quello che i sindaci chiedono, tanto difficile non dovrebbe essere visto che lo stesso ambiente è abitato dai cittadini, quelli che pensano di sbarazzarsi della spazzatura non comprendendo che l'inquinamento è roba di tutti.