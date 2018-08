Gli eventi del fine settimana in provincia di Trapani, tra musica, teatro e festini...

25/08/2018 06:00:00

Ultimo fine settimana del mese di agosto, nonostante il clima incerto sono tanti gli appuntamenti all'aperto per celebrare ancora l'estate.

Petrosino Estate 2018

Sabato (25 agosto) farà tappa in piazza Biscione la finale regionale del “Cantagiro 2018”, storica manifestazione canora dedicata alla musica emergente. A partire dalle ore 21 prenderanno il via le esibizioni sul palco, in vista della finale nazionale di Fiuggi.

La settimana di “Petrosino Estate 2018” si concluderà, infine, domenica sera, sempre in piazza Biscione, con la tappa del concorso nazionale “Miss Reginetta d’Italia”, contest di bellezza organizzato dall’associazione “La Sorgente”. Una serata all’insegna della moda, della bellezza e della musica presentata da Erika Tumbarello.

PETROSINO

SABATO 25 AGOSTO ALLE ORE 21,00 IN PIAZZA BISCIONE A PETROSINO ARRIVERA’ IL CANTAGIRO.

ROSALBA PIZZO PRESENTERA’ LA FINALE REGIONALE 2018.

22 CONCORRENTI TRA CANTAUTORI, INTERPRETI, LIRICO POP SUDDIVISI NELLE CATEGORIE BABY, JUNIOR E UNDER 35 SI ESIBIRANNO IN QUESTA IMPORTANTE MANIFESTAZIONE CHE HA VISTO VINCERE NEL 1962 ADRIANO CELENTANO CON LA CANZONE “STAI LONTANO DA ME”.

HANNO INOLTRE PARTECIPATO AL CANTAGIRO, NEL CORSO DEGLI ANNI, TANTISSIMI ARTISTI DELLA MUSICA LEGGERA ITALIANA COME MASSIMO RANIERI, GIANNI MORANDI, LUCIO DALLA, CATERINA CASELLI, LUCIO BATTISTI, LITTLE TONY, RITA PAVONE, DOMENICO MODUGNO ECC.

I CONCORRENTI RISULTATI IDONEI A PARTECIPARE ALLA FINALE REGIONALE ACCEDERANNO DIRETTAMENTE ALLA FASE NAZIONALE ATRAVERSO UNA QUALIFICATA GIURIA.

NEL CORSO DELLA SERATA SI PROCLAMERA’ IL VINCITORE DI TAPPA REGIONE SICILIA OCCIDENTALE DELLE VARIE CATEGORIE.

MOLTI OSPITI ALLIETERANNO LA SERATA QUALI ENZO SANCHEZ PER LA DANZA, BALDO RUSSO CABARETTISTA, SAHIRA DANZE ORIENTALI, MAURIZIO INDELICATO DIRETTAMENTE DA TU SI QUE VALES, SIMONA GANDOLFO FINALISTA CATEGORIA JUNIOR CANTAGIRO 2017 E OUIAM VINCITRICE DEL PREMIO OPPORTUNITA’ AL CANTAGIRO INTERNAZIONALE 2017.



Selinunte

Dopo l’Alba di domenica 19 agosto al Tempio di Hera è la volta del Tramonto di domenica 26 agosto alle ore 18 al Santuario di Demetra Malophoros. In scena Mobbidicchi di Giacomo Bonagiuso

Da più di un secolo e mezzo uno spettro si aggira nelle acque extraterritoriali della letteratura: "Moby Dick". Un testo che affonda la penna nel male profondo, nei mostri, nei fantasmi delle anime umane e disumane. Achab, il capitano, cerca la fine, nel segno di una insensata vendetta, una faida, che certamente coinvolge la sua stessa esistenza e non certo un grande cetaceo, la balena. “La balena non ti cerca, sei tu che cerchi lei!” – così l’equipaggio del Pequod cerca di far rinsavire il capitano. “Mi ha sempre sconvolto questa storia – spiega Giacomo Bonagiuso- che ho pensato di prenderne spunto per una riscrittura in siciliano arcaico, che tenesse conto del viaggio attorno all’uomo.

Ne è venuto fuori un testo furioso, che costringe a fare i conti con i propri demoni. Volevo ritmi frenetici e parole risuonanti, volevo una struttura internazionale pur facendo parlare idiomi arcaici, insomma volevo che lo spettacolo diventasse uno specchio collettivo dove guardare per spogliare ogni vanagloria. Con Mobbidicchi il re è nudo. Il male è “ a siccu”, non a mare. D’altronde, se esiste un testo che descrive il viaggio nel male radicale che attanaglia l'uomo e il suo cieco dolore, quello è proprio il “Moby Dick" di Melville, una sorta di Iliade della letteratura american, che oggi, in questa riscrittura diventa anche segno linguistico profondo della nostra oscura radice.

“Portare l’etnos, ovvero la radice del nostro mondo sicano, all’interno della struttura più antica del nostro territorio, il parco di Selinunte, significa compiere un rito di pacificazione e di riunione tra la grecità e la sicilianità. Sicilianità appunto intesa come radice profonda e non come prodotto folclorico, commerciale, alleggerito da ogni veemenza e scambiato come intrattenimento. La ripresa rigorosa degli arcani della nostra lingua, insieme alla rivisitazione teatrale del suono, della musica e della narrazione, giocano, appunto, un ruolo fondante, nella rappresentazione e appropriazione della identità periferica assunta come modello di vita e di forza.

Questa è la potenza dell’ètnos stesso delle nostre contrade, del nostro sangue, delle nostre luci e delle nostre ombre. Come ha scritto Bufalino la Sicilia è lutto e luce, tenebra e abbaglio, delirio e mattanza, rito e fragore: senza tali antitesi, rischieremmo di perdere molto del tema stesso del nostro tempo. Questo è il taglio ideale che il Festival della Luce si prefigge sin dal suo nascere. L’immagine del logotipo di questa edizione rappresenta il fregio di un sarcofago selinuntino, ove è incisa una nave. La nave di Selinunte è appunto il legame tra la migrazione, il meticciato e la mattanza.

Una metafora del viaggio e della stessa cultura classica dell’incrocio tra culture, lingue e tradizioni”

(Giacomo Bonagiuso)

Trapani

Dal 25 agosto al 2 settembre tornano le Trapani Summer Classes - Seconda edizione, corsi di alto perfezionamento musicale in musica da camera, violoncello e composizione.

Le Trapani Summer Classes sono organizzate dall’Associazione “Amici della Musica” di Trapani in collaborazione con l’Accademia Musicale Sherazade di Roma, Almendra Music (Casa Discografica) e l’Ente Luglio Musicale Trapanese – Teatro di Tradizione.



Le masterclass

Le Masterclass di Musica da Camera saranno tenute dall’Avos Piano Quartet. L’Avos Piano nasce nel 2007 all’interno dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, ed è considerato dalla, critica musicale, come una delle massime espressioni giovanili del camerismo italiano.

Le Masterclass per Violoncellisti saranno tenute dal Maestro Alessio Pianelli e quelle di composizione pianistica e per quartetto d’archi da Orazio Sciortino.



I concerti di questo fine settimana

Sabato 25 agosto, concerto di Mario Montore al pianoforte con musiche di Chopin;

domenica 26 agosto, concerto con Mirei Yamada al violino e Mario Montore al pianoforte, con musiche di Beethoven e Franck;

ABBONAMENTI E BIGLIETTI*

Costo abbonamento (n. 5 concerti): € 15,00.

Costo biglietto: € 5,00.

*Per i concerti degli allievi delle masterclass l'ingresso è libero.



Per l'acquisto di abbonamenti e biglietti sarà possibile rivolgersi al Botteghino dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, in Viale Regina Margherita 1 (all’interno della Villa Comunale) dal lunedì al sabato, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 21.00 (tel. +39 0923 29290), o presso il Chiostro di San Domenico, a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.



Mazara del Vallo

Il Festino di San Vito si svolgerà dal 22 al 26 agosto a Mazara del Vallo. Organizzato dall’Associazione Culturale Giardini d’Arte in collaborazione con il Comune e la Diocesi di Mazara del Vallo.

Dopo le giornate di Prologo che hanno anticipato l’evento ecco cosa è previsto per sabato e domenica

Sabato 25

Ore 15:00 – 18:00

Veleggiata nello specchio marino antistante il Lungomare San Vito. A cura della Lega Navale Italiana sez. Mazara del Vallo e dell’ A.DI.NA. di Mazara del Vallo

Ore 18:00

Parata di artisti di strada a cura de “Il Canto del Marrobbio”. Itinerario: Piazza Matteotti – Corso Umberto – Piazza Mokarta – Via San Giuseppe – Piazza Santa Caterina – Via Mons. Audino – Piazza Santa Veneranda

Ore 19:00

Celebrazione Eucaristica nella Basilica Cattedrale

Ore 19:30

Piazza Santa Veneranda. Padellata a cura della Pro Loco di Mazara del Vallo.

Ore 21:00

“Testimonianze della tradizione festiva in onore di San Vito a Lequile (LE)” a cura di Fabio Lettere. Atrio del Seminario Vescovile.

Ore 21:00 – 24:00

“Museo sotto le Stelle”: Museo Diocesano di Arte Sacra presso il Seminario Vescovile.

domenica 26

Ore 09:00 e Ore 11:00

Celebrazione Eucaristica nella Basilica Cattedrale

Ore 17:30

Processione del simulacro del Santo Patrono.

Itinerario: Basilica Cattedrale - Via SS. Salvatore - Lungomare Mazzini - Piazzale G. B. Quinci

Ore 18:00

Imbarco del simulacro di San Vito (con la partecipazione della Banda Musicale di Mazara del Vallo).

Prosieguo processionale per Molo Com. Caito - Piazza Regina - Via G. G. Adria - Corso V. Veneto - Piazza A. De Gasperi - Via F. Maccagnone - Corso A. Diaz - Piazza Mokarta - Via San Giuseppe - Piazzetta Santa Caterina - Via Santa Caterina - Via Mons. N. Audino - Piazza Santa Veneranda - Via San Michele - Piazza San Michele (discorso conclusivo del Vescovo Mons. Domenico Mogavero)

Ore 24:00

Spettacolo pirotecnico

Campobello di Mazara

Sabato 25 agosto, si presenta: “Marettimo. Nel mare dei ricordi” nell’ambito della rassegna “Libri e letture – Di qua e di là dal Mare”.

L’opera, arricchita dalla prefazione di Ninni Ravazza, sarà introdotta da Vito Vaccaro; interventi di Laura Lodico e Toni Saetta e conclusioni affidate all’autore Giuseppe Vetri.

L’incontro si terrà presso il Museo del Mare di Marettimo a partire dalle 18:00.

Salemi

Vito Surdo presenta il suo libro "Viscugghiatini salemitane"

Una lettura avvincente quella di questo libro, sempre teso alla ricerca del tempo che non ritorna e illustrato da una lunga sequela di personaggi ed episodi, che si susseguono come in un sogno in bianco e nero. Una sorta di "amarcord" in salsa salemitana, e non solo metaforicamente! Il volume verrà presentato , sabato 25 agosto 2018 alle ore 18.30, al Castello Normanno-svevo di Salemi.

Levanzo

Dopo il successo e la partecipazione tributati dal pubblico, che hanno contrassegnato le prime attività svolte il 17, 18 e 19 Agosto – il Levanzo Community Fest si avvia verso il secondo ed ultimo week end della sua programmazione (24, 25, 26 Agosto). Una terza edizione che conferma il fermento artistico e culturale che attraversa la più piccola delle isole Egadi e che quest’anno vuole essere un omaggio al futuro ed alla vita.



SABATO 25 AGOSTO

LIBRI

h. 19,00 Scala degli Artisti

Presentazione del libro UNA VITA IN SCATOLA, di Francesco Terracina. Dialoga con l’autore Marco Manno. Letture di Clara De Rose e Nunzia Lo Presti

MUSICA

h. 22,00 Molo Aliscafi

SICILIAN IMPROVISERS ORCHESTRA + BANDA AEGUSEA DI FAVIGNANA. Concerto jazz

h. 23,00 Bar Arcobaleno

I BARDI in concerto. Giuseppe Ingrassia (voce), Leandro Grammatico (chitarra), Vito Vultaggio (percussioni), Tommaso Miranda (sax). Produzione Bar Arcobaleno

DOMENICA 26 AGOSTO

MUSICA E ARCHEOLOGIA

h. 11,30 Grotta del Genovese

ASCOLTARE PALEOLITICO. Improvvisazioni sonore nell’antegrotta e visita guidata a cura di Natale Castiglione (info e prenotazioni via Calvario ovvero chiamare 0923 924032 oppure 339 7418800)

NOTTE BIANCA DI FUTURA. Dedicata a chi ha preso il largo

h. 19.30 Teatrino al Bunker di Punta Pesce

Parole per Levanzo. Testi tratti da Antologia di Spoon River di Edgar Lee Mastersscelti da Umberto Contarello e letti da Piera Bertolino, Clara De Rose, Stefania Garello, Nunzia Lo Presti, Costanza Minafra. Musiche e canzoni dal vivo eseguite daMargherita Abita, Lelio Giannetto, Giampiero Lo Cicero, Carlotta Marraffa, Corrado Orfeo, Francesco Torregrossa

h.22,00 Molo Aliscafi

Suoni per Levanzo. Musiche di SICILIAN IMPROVISERS ORCHESTRA/Benedetto Basile(flauto), Marcello Cinà (sax soprano e contralto), Tommaso Miranda (sax contralto e baritono), Giuseppe Greco (chitarra), Lelio Giannetto (contrabbasso), Domenico Sabella (batteria) + LEVANZO COMMUNITY BAND/Margherita Abita (voce), Piera Bertolino (voce) Walter Bulgarella (percussioni), Giampiero Lo Cicero (chitarra),Carlotta Marraffa (voce), Corrado Orfeo (chitarra), Joao Silva (violino), Josefina Torino (voce)

Immagini per Levanzo. Proiezioni di materiali d’archivio sulla storia, la vita e i personaggi delle Egadi