Al Teatro Comunale di Marsala il Memorial "Piero Scardino"

22/12/2025 04:06:00

Il Teatro Comunale "Eliodoro Sollima" di Marsala ospita la XII edizione del Memorial "Piero Scardino", un evento musicale ormai consolidato dedicato al ricordo del compianto musicista, alla musica dal vivo di amici storici e di nuovi talenti del territorio.

La manifestazione si articola in due serate a ingresso libero. Il 22 dicembre dalle ore 18 si esibiranno le band delle varie scuole della città (Liceo Classico e Pascasino, Scientifico, Itet 'Garibaldi'); il 23 dicembre invece, la serata sarà aperta alla cittadinanza dalle ore 21.30 con una line up interessante e due ospiti d'eccezione: il cantautore Ninni Arini, gli Slowhands, il musicista Lauroja, CR Trio Jazz, i Kinisia, il duo Nino Giattino & Ernesto Barraco, il progetto di Roberta Genna & Dario Salerno e infine il Gruppo Folkloristico Marsala Antica. Non mancheranno spazi per affondare nella memoria del tempo, quando Piero imbracciava la sua chitarra con gli amici storici. Ospiti speciali della serata saranno il chitarrista Roberto Dell’Era - già Afterhours e Calibro 35 - e Chiara Navarra con le sue sonorità latin, protagonisti di due momenti musicali molto attesi.

Le due serate saranno presentate da Claudia Marchetti e Vincenzo Scardino. L’evento è realizzato con il supporto del Movimento Artistico Culturale - MAC, del Comune di Marsala e di numerosi partner e sponsor del territorio.



