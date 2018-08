27/08/2018 08:00:00

E' morta ieri a causa di un malore improvviso all'età di 59 anni, Giuseppina De Blasi. Nellina, come veniva chiamata, era assai conosciuta in città perché gestiva al Cassero il negozio di pelletteria "Spatazza" che ha gestito per anni assieme al marito fino alla sua prematura scomparsa.

Al fratello e collega Gaspare De Blasi e alle famiglie Russo e De Blasi le condoglianze della redazione di tp24.it. I funerali si svolgeranno questa mattina, in Chiesa Madre, alle ore 11,00.