“Petrosino Estate 2018”: doppio appuntamento con la narrazione teatrale dei libri

27/08/2018 19:04:00

Si chiuderà questa settimana “Petrosino Estate 2018”, il ricco e variegato cartellone di manifestazioni promosso dall’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Gaspare Giacalone. In calendario un doppio appuntamento culturale organizzato dall’associazione “Otium”, con la narrazione teatrale di due libri al Parco della Pace, in piazza della Repubblica, sul tema della migrazione. A dialogare con il pubblico saranno gli autori dei due volumi.



Giovedì 30 luglio, a partire dalle ore 21, verrà presentato il libro “Salvezza” di Marco Rizzo e Lelio Bonaccordo (Ed. Feltrinelli). I due autori hanno raccontato l’esperienza vissuta a bordo dell’ Aquarius, nave impegnata nel soccorso di chi, per disperazione, affronta il mare su gommoni fatiscenti.



Venerdì 31 luglio, sempre alla stessa ora, verrà presentato, invece, il libro “Tempesta” di Davide Camarrone (Ed. Corrimano). Il volume narra, in un tempo che sembra apparentemente scorrere all’indietro, storie di migrazioni, di culture e di sofferenze.