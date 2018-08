La squadra femminile della Virtus Trapani recluta giovani. Al via le selezioni

28/08/2018 00:00:00

La Virtus Trapani ha avviato in questi giorni la prima fase di reclutamento femminile per la prossima stagione sportiva. Dopo la inattesa e storica promozione dello scorso anno che consentirà alla squadra di coach Massimo Cardillo di disputare la serie B nel prossimo campionato senior, la società guidata da Gianni Labella (presidente) e Sergio Romano (vice Presidente e DS sportivo) adesso punta a rafforzare il proprio settore giovanile femminile. La società ha deciso per la prossima stagione sportiva di creare due squadre giovanili, una dedicata al mini basket con le bambine tra i 5 e 12 anni, con i tecnici Maria Grazia Savalli e Michele Pellegrino, l’altra con le under 16 che verranno allenate dal coach della prima squadra, Massimo Cardillo.

Proprio in queste ore è partito il reclutamento per cui per tutte le ragazze appassionate di basket, in età compresa tra i 5 ed i 16 anni possono contattare i tecnici della Virtus ai seguenti numeri: 347 775 5216 (Maria Grazia) o 339 449 3273 (Massimo) per fissare una prova ed entrare a far parte della famiglia della Virtus Trapani femminile.