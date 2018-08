Meteo. Oggi e domani bel tempo in provincia di Trapani

28/08/2018 06:20:00

Splende il sole in provincia di Trapani. Dopo giorni cupi, oggi e domani ci sarà un cielo sereno. Le temperature restano poco sotto i 30 gradi. Il mare è mosso. L'ultima parte di agosto non ha riservato buone condizioni meteo per questa parte della Sicilia. Il caldo d'agosto sembra esser andato via, ma almeno non ci saranno le piogge improvvise come nei giorni scorsi. Ecco nel dettaglio le previsioni.

Martedì, 28 agosto: Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4100 m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Mercoledì, 29 agosto: Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4200 m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.