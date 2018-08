29/08/2018 16:00:00

Approda a Trapani la tournée del Triskeles Saxophone Quartet, dal titolo “Triskeles all’opera”, dedicata alla musica dei compositori italiani del Settecento e dell’Ottocento con particolare attenzione agli operisti.

Oggi, mercoledì 29 agosto, il gruppo cameristico siciliano sarà in concerto presso il Chiostro di San Domenico, per uno degli eventi dell’Ente Luglio Musicale Trapanese e del Comune di Trapani, e interpreterà pagine di Rossini, Bellini, Verdi, Donizetti, Puccini, Vivaldi, Durante, Mascagni e Pasculli, rivisitate in modo originale per quartetto di sax (ore 21.00, ingresso libero).



Dopo l’appuntamento a Trapani il tour del Triskeles Saxophone Quartet, che ha già fatto tappa a Milano e nelle province di Palermo, Arezzo, Siena e Messina, proseguirà il 30 agosto a Bucine (Arezzo), il 31 agosto a Castiglione del Lago (Perugia), il 1° settembre a Lucignano (Arezzo) e il 2 settembre di nuovo a Milano, dove si concluderà nella prestigiosa cornice del Castello Sforzesco.



Il tour “Triskeles all’opera” è organizzato da Moger Arte e Cultura in collaborazione con AMartists di Francesco e Liana Attesti, con il sostegno del MiBACT e di SIAE, nell’ambito dell’iniziativa “Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura”.



Il Triskeles Saxophone Quartet è formato da Nicola Mogavero (sax soprano), Marina Notaro (sax contralto), Michele Gerardi (sax tenore) e Marco Ficarra (sax baritono). Marina Notaro, temporaneamente impossibilitata a prendere parte al tour, è sostituita da Gehanghir Baghchighi. Il quartetto, seppur di recente formazione, vanta già al suo attivo una produzione discografica di alto profilo, intitolata “Italian Masters”, con musiche del compositore friulano Virginio Zoccatelli. I singoli componenti del gruppo, di formazione classica e specialisti nei quattro strumenti della famiglia dei sax, si sono perfezionati tra Italia, Francia e Svizzera con i più grandi sassofonisti del mondo e hanno vinto numerosi primi premi in concorsi nazionali ed internazionali. Hanno inoltre collaborato con prestigiose orchestre e con musicisti e direttori di prim’ordine, calcando i palcoscenici di importanti teatri e auditorium in Italia, Francia, Olanda e Cina.



Biografia

I quattro musicisti del TSQ (Nicola Mogavero, Marina Notaro, Michele Gerardi e Marco Ficarra) sono specialisti nei quattro strumenti della famiglia e si sono perfezionati tra Italia, Francia e Svizzera in corsi e masterclass con i più grandi sassofonisti del mondo, quali Arno Bornkamp, Claude Delangle, Vincent David, Christian Wirth, Sergey Kolesov, Jean-Yves Formeau, Lars Mleckush, Massimo Mazzoni, Fabrizio Mancuso, Antonio Felipe Belijar, Anders Paulsson, Geraud Etrillard, Pascal Bonnet, Simon Diricq.

Individualmente vantano numerosi primi premi in concorsi nazionali ed internazionali nelle categorie solisti, musica da camera e musica contemporanea. Hanno collaborato con Orchestra Sinfonica Siciliana, Orchestra Sinfonica e Filarmonica del Gran Teatro la Fenice di Venezia, Orchestra Filarmonica della Scala di Milano, Orchestra I Pomeriggi Musicali, Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele di Messina, Orchestra dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, Banda della Guardia di Finanza, Orchestra Filarmonica Campana, Ensemble Ubertini e Orchestra Sinfonica Castelbuono Classica ed inoltre hanno calcato palcoscenici in teatri ed auditorium di grande rilievo quali ad esempio l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il Festival dei Due Mondi di Spoleto, il Teatro Massimo di Palermo, il Gran Teatro la Fenice di Venezia, il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro dell’Opera di Roma, il Teatro Petruzzelli di Bari, il Teatro degli Arcimboldi a Milano, Citè de la Musique di Strasburgo (FR), Harbin Grand Theatre (Cina), Tianjin Grand Theatre (Cina), Yangzhou Concert Hall (Cina), Splendor di Amsterdam (NL), Auditorium Parco della Musica di Roma, Teatro Olimpico di Vicenza, Teatro C.Abbado di Ferrara.

Tra le importanti collaborazioni dei musicisti del TSQ spiccano quelle con musicisti del calibro di Vincent David, Gilda Buttà, Andrea Bocelli, Swingle Singers, Fabrizio Meloni, Manhattan Transfer, Dale Clevenger, Corrado Giuffredi, Steven Mead e Jerome Laran e le esecuzioni sotto la direzione di G.Pehlivanian, Y.Temirkanov, D.Gatti, F.Maestri, M.Maeda N.Marasco, L.La Serra Ingrosso e P.Eotvos.

Tra i progetti del Triskeles Saxophone Quartet si possono già annoverare numerose pagine di repertorio, brani originali e trascrizioni, così da dare vita a diversi programmi da concerto e performance artistiche quali: “Cavalleria Rusticana pi’ quattru”, rivisitazione cameristica dell’opera di P.Mascagni con quattro sassofoni e cinque cantanti, “Italian masters”, progetto per quattro sassofoni e clarinetto in collaborazione con il clarinettista siciliano Enzo Toscano, “Le Saxophone Francais” programma interamente dedicato alla musica d’oltralpe con importanti pagine di repertorio di autori quali Pierné, Vellones, Rivier, Desenclos, “La musica strumentale italiana”, rilettura di brani strumentali italiani dal ‘700 ad oggi, ed infine “Triskeles all’Opera”, ossia una raccolta di ouverture, arie ed estratti di opere liriche italiane del XIX secolo.