07/09/2018 09:10:00

Totò Cuffaro candidato in Sicilia per le Elezioni Europee del 2019. E' l'indiscrezione che gira da alcuni giorni nei palazzi della politica regionale. L'indizio viene dal fatto che Cuffaro si appresta a chiedere la riabilitazione al Tribunale di Sorveglianza, per fare cadere l'interdizione dai pubblici uffici che gli impedisce la candidatura.

Se la richiesta verrà approvata, Cuffaro potrebbe candidarsi. L'avvocato di Cuffaro, Nino Caleca, nega però che ci siano interessi elettorali dietro la richiesta, dato che il parere del Tribunale potrebbe non arrivare in tempo per le Europee della primavera del 2019.

Ricordiamo che nel 2015 Cuffaro ha finito di scontare la condanna a sette anni per favoreggiamento a Cosa nostra.