Sei giorni di eventi per il tricentenario dellâ€™intervento della Madonna del Soccorso

09/09/2018 17:00:00

Sono cominciati ieri i sei giorni di eventi per il tricentenario dell’intervento prodigioso di Maria Santissima del Soccorso in favore di Castellammare che culmineranno il 13 settembre, alle ore 21,30, con la rievocazione storica “Nostra principalissima Patrona”: rappresentazione scenica alla cala marina, il lungomare don Leonardo Zangara, trasformata in un teatro naturale. Dopo sette anni di assenza luci ed effetti pirotecnici tra terra e mare culmineranno con l’apparizione dell’immagine della Madonna del Soccorso che interviene in favore del popolo castellammarese. Quest’anno l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Rizzo ha deciso di predisporre sei giorni di eventi a tema,dall’otto al dodici settembre, curati dall’assessorato alla Cultura e Spettacolo retto da Maria Tesè.

IL PROGRAMMA:

Ieri, otto settembre, a partire dalle 18, nella scalinata di via discesa marina, Lidia Angelo, “madonnara” di Sicilia, è iniziata la realizzazione di alcuni quadri raffiguranti il miracolo della Madonna del Soccorso. Fino al 12, in piazza Madonna delle Grazie, a partire dalle ore 21, la proiezione di video mapping.

Dal 9 al 12 settembre, in chiesa Madre, “Alla scoperta del culto della Madonna del Soccorso” e visita al Museo degli Ori a cura dell’Associazione Kernos (primo turno ore 19.30, secondo turno ore 21.30).



Gli altri appuntamenti sono previsti tutti alle ore 21,30 alla villa comunale Regina Margherita:

il 9 settembre il noto giornalista e scrittore Gaetano Basile, esperto di tradizioni ed enogastronomia siciliana, racconterà usi, costumi e cibi del 1700.

Il 10 settembre “Sicilia canti di mare e di terra” a cura del “Coro Città di Trapani” sempre con costumi, canti e balli del 1700.

L’undici settembre concerto del gruppo “Jacaras”, musiche tra il ’600 e ’700 nell’Italia dei Viceré.

Il 12 settembre, dalle ore 15 alle ore 20, nella sala dei 500 anni di corso Mattarella, annullo filatelico e cartoline per i 300 anni dell’intervento prodigioso della Madonna del Soccorso in favore della città, a cura dell’associazione Nostra Principalissima Patrona, in collaborazione con Poste Italiane filiale di Castellammare del Golfo



Sempre il 12 settembre, alle ore 18, alla villa comunale, convegno a cura del Flag “ Gac Golfi di Castellammare e Carini” con il professore Silvano Riggio ed professore Giovanni D’Anna. A seguire, alle ore 21,30, sempre alla villa comunale, “Trinacria sopra e sotto il mare” spettacolo musicale con il cantastorie Paolo Zarcone e il musicista Giampiero Amatocon canti e balli propri della “cialoma” antico canto intonato dai tonnaroti durante la mattanza.

Il 13 settembre, alle ore 21,30 alla cala marina La RIEVOCAZIONE STORICA “Nostra principalissima Patrona”

LA RIEVOCAZIONE STORICA

La manifestazione, nata nel 1998 in occasione del bicentenario dell’incoronazione della Vergine, narra l’avvenimento del 13 luglio 1718, in 7 quadri ed un prologo: un bastimento spagnolo è inseguito da navi Inglesi. Il bombardamento, la simulazione del castello in fiamme, quindi l’apparizione della Madonna con il suo esercito. Il popolo che esulta e prega. L’arrivo del bastimento, la battaglia, l’invocazione, lo sbarco, l’apparizione, la vittoria, la gioia. Un evento religioso, ma anche culturale, di grande intensità.

L’ultima edizione della rappresentazione “Nostra Principalissima Patrona” - rievocazione dell’intervento prodigioso di Maria Santissima del Soccorso in favore di Castellammare, avvenuto il 13 luglio 1718 - risale al 2011 con l’ottava edizione. Da allora la manifestazione, che ha sempre riscosso grande apprezzamento e fatto registrare migliaia di presenze non è stata più riproposta.

L’evento è realizzato da circa 800 volontari, figuranti dall’associazione “Nostra principalissima Patrona”, che comprende la comunità ecclesiale castellammarese (parrocchie, movimenti, gruppi e associazioni) in collaborazione con i pescatori e con il patrocinio del Comune di Castellammare del Golfo, con l’impeccabile regia di Baldo Sabella, voce recitante dell’evento.