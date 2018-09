Il Marsala 1912 Ã¨ eliminato dalla Coppa Italia. Non basta la vittoria in trasferta

12/09/2018 21:14:00

Pomeriggio amaro per il Marsala 1912. Nonostante la vittoria ottenuta sul neutro del Mancuso di Paceco, agli ottavi di finale della fase regionale di Coppa Italia di Eccellenza Sicilia ci va il Dattilo Noir di mister Melillo. L' 1-2, infatti, premia la formazione gialloverde, che viene premiata per i tre goal fatti in trasferta nella sfida di andata. Eppure gli azzurri avevano cominciato benissimo, forse rinfrancati dal fatto di riavere a guidarli in panchina il proprio allenatore Massimiliano Mazzara, il quale fino a pochi giorni fa era ormai considerato un ex dello staff tecnico lilybetano. Le sue dimissioni sono, infatti, rientrate nella giornata di ieri. Il Marsala impiega solo tre minuti per passare in vantaggio, con l'argentino Battipiedi. Un gol, però, non basta per assicurarsi la qualificazione e gli azzurri premono ancora sull'accelleratore, schiacciando il Dattilo nella propria metà campo. Ed al quarto d'ora arriva l'episodio chiave: il portiere di casa Grimaudo interviene duro in uscita all'interno della propria area e l'arbitro concede la massima punizione ai lilybetani. Rigore che viene puntualmente trasformato da un altro albiceleste, ovvero Carballo, al secondo gol stagionale. Adesso la qualificazione passa dalla parte degli azzurri che chiudono il primo tempo in vantaggio di due reti. La ripresa è vibrante. Al 52' il direttore di gara Nanfa concede un penalty al Dattilo. Come nel match di andata sul dischetto va il grande ex Marco Fina e, come nella sfida del Lombardo Angotta, trafigge Maltese e sposta nuovamente l'ago della bilancia della qualificazione a favore degli uomini di Melillo. Il Marsala 1912, però, non si arrende e si getta in avanti alla ricerca del gol che vorrebbe dire ottavi di finale e la grande occasione si presenta all'ora di gioco, quando Messina si procura un altro rigore. Dal dischetto va Carballo che però spreca malamente calciando alto. Nel finale ci provano ancora sia Messina che Sainey ma, complice la sfortuna ed un attento Grimaudo, il risultato non cambia più. Nelle prime sedici del tabellone va il Dattilo Noir, per la regola dei goal fuori casa. Per il Marsala 1912, abbandonata anzitempo la coppa, non senza qualche rimpianto, resta solo il campionato di Eccellenza, dove si dovranno profondere la massima concentrazione ed attenzione.

LE SEDICI QUALIFICATE AGLI OTTAVI DI FINALE:

Cus Palermo

Camaro

Alcamo

Città di Sant'Agata

Nuova Caccamo

Terme Vigliatore

Canicattì

Mazara

Biancavilla

Catania San Pio X

Scordia

Giarre

Marina di Ragusa

Palazzolo

Pro Favara

Dattilo Noir

Riccardo Tranchida