Marsala Futsal verso il debuto in casa in Coppa Italia, sabato arriva lo Sporting Alcamo

13/09/2018 20:59:00

E’ iniziata ormai da quindici giorni la nuova stagione 2018/19 del Marsala Futsal con la partita del primo turno di Coppa Italia di serie C1 di calcio a cinque, disputata il primo settembre a Partinico e terminata con il pareggio per due a due contro il Partinicaudace. Sabato 15 alle ore 17:00 a Marsala presso la Palestra Nuccio Pace, il secondo e decisivo match per il passaggio del turno contro lo Sporting Alcamo. L’incontro concluderà il calendario di questa prima fase del triangolare numero tre che vede attualmente lo Sporting Alcamo al comando con tre punti, Marsala e Partinicaudace con un punto ma con la formazione partenicese ormai fuori dai giochi avendo già disputato le sue due gare.

Come nella passata stagione il Marsala Futsal farà parte dell’organico federale delle squadre che comporranno il campionato regionale di serie C1 di calcio a cinque. Il campionato, suddiviso in due gironi, avrà inizio il 22 settembre quando i lilibetani, inseriti nel girone della Sicilia occidentale “girone A”, saranno impegnati in trasferta sul campo del Palermo C5.

Tra le novità in seno al Marsala Futsal è doveroso comunicare che per la prima volta nella sua storia, la Società del presidente Paolo Tumbarello ha rinunciato a iscrivere la squadra ai campionati giovanili juniores o come meglio identificato under 19 e al campionato giovanissimi, mentre è stato confermato il campionato under 17.

Under 17 la cui alla guida tecnica è stato confermato Marco Anteri che nella passata stagione insieme ai suoi allievi si è laureato campione provinciale e raggiunto le semifinali regionali, stavolta parteciperà direttamente al campionato regionale. Il tecnico della prima squadra, invece, sarà ancora una volta il confermato Enzo Bruno, il quale potrà contare su una rosa fatta dai migliori giovani under 19 come Piergiorgio Perrella, Thomas Giacalone e Alessio Paladino e il talentuoso under 17 Gabriele Foderà che saranno affiancati ai veterani Trotta, Pizzo, Pellegrino, Milazzo, Vaiana, Cannavò, Cusumano, Costigliola, Burzotta, Anteri e Chirco - tornato tra i ranghi dopo il forfait della passata stagione, in fine, tra i neo acquisti Eugenio La Grutta portiere classe 1981. Non è da escludere che altri innesti potrebbero arrivare nelle prossime settimane.

Giovanni Ingoglia