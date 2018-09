Eccellenza, il punto sulla 3Â° giornata

23/09/2018 19:21:00

Anche la terza giornata di Eccellenza Sicilia girone A 2018/2019 è stata consegnata agli archivi. Si impongono su tutte le altre il Licata ed il Mazara, uniche due squadre che restano a punteggio pieno con nove punti conquistati in tre partite. Di seguito tutti i risultati della giornata:

Dattilo Noir-Marsala 1912 1-0

Geraci-Castellammare 0-2

Licata-Partinicaudace 8-1

Mazara-Castelbuono 6-0

Mussomeli-Nuova Caccamo 3-1

Sant'Agata-Canicattì 1-0

Alcamo-Pro Favara 1-1

Parmonval-Cus Palermo 2-0

Al”Giovanni Mancuso” di Paceco il Dattilo Noir sconfigge il Marsala 1912, al termine di una partita equilibrata, con una magia su punizione del grande ex Marco Fina. Il Geraci si ferma, dopo due vittorie consecutive, contro il Castellammare, che a sorpresa si prende i tre punti con due goal per tempo, firmati da Maltese e Di Bartolo. Vittoria in rimonta per il Mussomeli, contro la Nuova Caccamo. Al vantaggio degli ospiti con Murò nel primo tempo, rispondono i padroni di casa nella ripresa con il pareggio di Zarcone, il sorpasso di Sciacca ed il goal della sicurezza di Messina. Punteggio tennistico per il Mazara che travolge 6-0 il Castelbuono, restando a punteggio pieno. Marcature messe a segno da Caronia, Lamia, Concialdi e da Messina, che sigla una tripletta. Altra goleada del Licata che ne fa addirittura otto al povero Partinicaudace. Reti di Chiavaro, Convitto, Dama, Corso, Testa (doppietta) e Cannavò (doppietta). Per gli ospiti il gol della bandiera è di Campione su rigore. Licata che resta, insieme al Mazara, in vetta alla classifica con nove punti. Vittoria di misura del Sant'Agata sulla corazzata Canicattì, al termine di una partita bella e spettacolare. Decisiva per i padroni di casa la rete di Khoris, a quarto d'ora della ripresa. Nel primo dei due anticipi giocati sabato un pareggio che sa di beffa per l'Alcamo contro la Pro Favara, passato in vantaggio poco prima dell'intervallo con Sgarlata, ma raggiunto in pieno recupero, al 92', dal goal del solito Contino per gli ospiti. Vittoria sabato anche per la Parmonval, che si aggiudica il derby tutto palermitano con il Cus Palermo con un secco 2-0, in virtù delle reti del portiere Tarantino, su rigore, e di Cardinale.

La Classifica

Mazara 9

Licata 9

Sant'Agata 7

Dattilo Noir 7

Canicattì 6

Geraci 6

Castellammare 5

Parmonval 4

Mussomeli 4

Pro Favara 2

Cus Palermo 2

Marsala 1912 1

Alcamo 1

Castelbuono 1

Partinicaudace 1

Nuova Caccamo 0

Il prossimo turno (sabato 29 settembre e domenica 30 settembre 2018):

Cus Palermo-Sant'Agata

Partinicaudace-Mazara

Castellammare-Dattilo Noir

Canicattì-Licata

Nuova Caccamo-Parmonval

Castelbuono-Alcamo

Pro Favara-Geraci

Marsala 1912-Mussomeli

Riccardo Tranchida