Tragedia nel mare di Scopello, muore per un'immersione un giovane maresciallo di Paceco

29/09/2018 20:24:00

Una vera tragedia quella accaduta questa mattina nel mare di Scopello. E' morto a seguito di un'immersione il 34enne Salvatore Scardina di Paceco.

A causa di un malore, il giovane maresciallo dell'esercito, mentre stava rientrando si è sentito male e non ha avuto scampo. I soccorsi sono stati tempestivi ma per il sub - come racconta tvio.it (foto) - non c’è stato nulla da fare.

Scardina, oltre ad essere un sub esperto era grande appassionato anche di montagna, infatti, era iscritto al CAI, Club Alpino Italiano, di cui era uno dei soci più attivi.