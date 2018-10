Mazara, al Giardino di Costanza i festeggiamenti per il 25Â°anniversario di Blu Hotels

01/10/2018 15:12:00

Ieri 30 settembre il Giardino di Costanza a Mazara del Vallo ha ospitato la serata di gala per festeggiare i 25 anni del Gruppo italiano, oggi prima catena per numero di hotel nel ranking 4 e 5 stelle

Il gruppo alberghiero Blu Hotels, autorevole protagonista del mondo delle vacanze in Italia, celebra i suoi primi 25 anni di storia.

Per celebrare gli obiettivi conseguiti e brindare alle prossime sfide, Blu Hotels ha scelto il Giardino di Costanza, raffinato e lussuoso Resort 5 stelle a Mazara del Vallo in Sicilia. Una serata di gala, organizzata il 30 settembre, alla presenza di ospiti d’eccezione, tra cui autorità, clienti nazionali ed esteri e dipendenti, che hanno spento insieme 25 candeline di buon auspicio per la crescita futura.

Blu Hotels si posiziona oggi come la prima catena per numero di hotel nel ranking di resort italiani a 4 e 5 stelle, con oltre 30 strutture, tra hotel e villaggi. Si tratta di location suggestive, dal mare alla montagna al lago, proposte di evasione lungo itinerari artistici, culturali, paesaggistici, enogastronomici, occasioni di relax o cornici ideali per incontri di lavoro, che coniugano tradizione e innovazione, per soddisfare un mercato in continua evoluzione.

Dal 1993, passione, impegno totale e desiderio di crescita costante hanno caratterizzato l’espansione di Blu Hotels nel panorama dell’hôtellerie.

Il trend di presenze presso il resort 5 stelle in Sicilia, che impiega in media 70 dipendenti, cresce del 53% rispetto allo scorso anno, con un’affluenza di oltre 20.000 presenze nella stagione aprile-ottobre 2018.

Negli ultimi anni, Blu Hotels ha scelto di ampliare la propria strategia di hospitality verso il segmento luxury, prendendo in gestione alcune strutture prestigiose quali il Palazzo Arzaga Hotel Spa & Golf Resort sul Lago di Garda e il Giardino di Costanza Resort a Mazara del Vallo. All’inizio del 2018, inoltre, il Gruppo ha aperto l’hotel di design Savona18 Suites, che rappresenta un importante debutto sulla

piazza milanese nel segmento business/corporate. Nicola Risatti (Presidente e Amministratore Delegato) e Fabrizio Piantoni (Consigliere Delegato), giovani imprenditori provenienti dalla famiglia Risatti di Limone sul Garda, che opera nel turismo da oltre mezzo secolo, hanno perseguito, fin dagli esordi, una politica volta a rispondere tempestivamente alle aspettative di una clientela ogni anno più esigente, ma anche sempre più entusiasta e fidelizzata all’ospitalità Blu Hotels.

“Il principale punto di forza di Blu Hotels è l’ottimo equilibrio tra qualità e prezzo, che continuerà a essere la direttrice fondamentale delle scelte commerciali future della nostra azienda. Il nostro impegno è continuare a garantire serietà e affidabilità ai nostri ospiti e partner commerciali, conciliando standard qualitativamente alti con offerte su misura e al giusto valore economico” – afferma Nicola Risatti, presidente e amministratore delegato del Gruppo.