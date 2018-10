Favignana, giornata dedicata al pesce povero: â€œLâ€™augghia pesce povero, ricchezza del...

02/10/2018 21:03:00

Sabato 6 ottobre, una simpatica iniziativa a Favignana creata dal Gruppo di Azione Costiera – F.L.A.G. “Isole di Sicilia”: “L’augghia pesce povero, ricchezza del Mediterraneo”.

Una giornata dedicata al pesce “povero”, l’aguglia, un pesce azzurro locale, stagionale, dalla carne bianca, tenerissima, la bocca simile a un becco e un corpo lucente molto allungato. Si tratta di un pesce molto diffuso nel mar Mediterraneo, quindi facilmente reperibile anche in filiera corta, si distingue per eccelse proprietà nutrizionali; l'aguglia possiede un'ottima quantità e qualità proteica.

Nella notte che precederà l’evento i pescatori ed i volontari faranno una lunga battuta di pesca, che sarà documentata con video e foto. All’alba le imbarcazioni rientreranno in porto e i pescatori consegneranno il pescato di aguglie pronto per la sagra.

Piazza Marina a Favignana farà da scenario all’evento. Nel pomeriggio del 6 ottobre prenderà il via “L’augghia: impariamo a conoscerla” un incontro educativo alimentare con giochi di intrattenimento sull’aguglia, tenuto dai giovani dell’Area Marina Protetta delle Egadi. Percorsi didattici, attività ludiche e narrative, laboratori creativi e sensoriali, canzoni e video documentari porteranno i bambini delle scuole di Favignana e anche gli adulti alla scoperta del mare e del pesce del Mediterraneo. L’obiettivo sarà quello di preparare ed accompagnare gli alunni al consumo del pesce azzurro e di contribuire all’introduzione del pesce nelle abitudini alimentari del bambino, trasmettendo i principi di un sano stile di vita e di un corretto rapporto con il cibo.

L’evento continuerà la sera con la “Sagra dell’augghia”, con degustazione di aguglie e calamari fritti, busiate con pesto alla trapanese. Un itinerario gastronomico con innumerevoli pietanze a base di pesce, pronto ad accogliere i numerosi visitatori. Spazio all’intrattenimento musicale con brani della tradizione siciliana e proiezioni di video e foto.

“L’augghia pesce povero, ricchezza del Mediterraneo” è un’ iniziativa in cui il sacro e il profano si mischiano in un’atmosfera autentica. L’evento si svolge, infatti, in occasione dei festeggiamenti della Madonna del Rosario – Protettrice dei Pescatori, organizzati dal Comune di Favignana e dal Comitato dei Pescatori, che continueranno fino a domenica 7 ottobre, con processioni, musica e fuochi d’artificio.

Il progetto è promosso dal Gac - F.L.A.G. “Isole di Sicilia” e finanziato grazie ai fondi del FEAMP (Fondo Europeo Affari Marittima e la Pesca) 2014-2020.