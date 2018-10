Alcamo, dal 5 al 10 ottobre la "Settimana Nazionale della Psicologia"

03/10/2018 12:15:00

In occasione della “Giornata Nazionale della Psicologia 2018” l’Associazione Psicologi in Rete (APRE), organizzazione senza scopo di lucro, che conta circa 50 soci (tutti psicologi), ha organizzato dei momenti aperti al confronto e lavoro con istituzioni e cittadinanza. Il lavoro di diffusione di cultura e competenze psicologiche verrà fatto sia attraverso interventi mirati come i focus group nelle scuole coinvolte, sia attraverso eventi aperti e fruibili da tutti come l’iniziativa Studi Aperti, la proiezioni cinematografiche e il gazebo informativo nella piazza della città.

Obiettivo di questi interventi previsti è lavorare sulla prevenzione, sulla diffusione delle conoscenze rispetto a tematiche attuali e sulla promozione del benessere, tutte aree di uno stesso grande progetto quale è la giornata nazionale della Psicologia e in particolare il tema dell’anno 2018: ascoltarsi, ascoltare, la persona al centro della propria vita.

Si è pensato dunque a indire una conferenza stampa per conversare con gli attori sociali che sono coinvolti direttamente e indirettamente nell’iniziativa per allargare la rete non solo ai professionisti del settore psicologico ma anche a tutti coloro che vogliono attivare una fattiva collaborazione e avvalersi del Know-how psicologico per migliorare la qualità della vita della popolazione e prevenire/curare laddove la patologia e il malessere sono più probabili o conclamati. La settimana verterà poi sulla possibilità di avviare dialogo e riflessione sia con gli alunni delle scuole che con la cittadinanza a partire dalla proiezione di pellicole utili a stimolare il pensiero critico e l’avvio di un confronto sulle tematiche più attuali come il cyberbullismo e la necessità di ascolto.



IL PROGRAMMA MANIFESTAZIONE

La manifestazione si compone di più eventi gratuiti organizzati durante la settimana della psicologia, ovvero, conferenza stampa, focus group tematici presso le scuole medie inferiori e superiori, cineforum serale, gazebo informativo presso la piazza principale di Alcamo e divulgazione dell’iniziativa “Studi aperti” attraverso vari canali mediatici.

Si riporta di seguito il programma dettagliato dell’iniziativa con indicazione dei nominativi dei professionisti coinvolti.

CONFERENZA STAMPA

VENERDÌ 5/10: PRESENTAZIONE SETTIMANA DELLA PSICOLOGIA PRESSO L’EX COLLEGIO DEI GESUITI, SITO AD ALCAMO, IN PIAZZA CIULLO:

Ore 17,00: Saluti del Sindaco e dell’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Alcamo;

Ore 17,15: Saluti del Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi e dell’Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia;

Ore 17,30: Saluti del Commissario Straordinario, del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo dell’ASP di Trapani;

Ore 17,45: Psicologi e psicoterapeuti in un’ottica di rete - dott. Alessio Cammisa (Presidente APRE);

Ore 18,00: Cinema e psicologia: il confronto con adolescenti e adulti - dott.ssa Melania Bonello (Vicepresidente APRE);

Ore 18,15: Il ruolo dello psicologo nei C.I.C.: la prevenzione degli stili di vita disfunzionali negli adolescenti - dott. Guido Falillace (Direttore U.O.C. Dipendenze Patologiche - SERT Asp Trapani);

Ore 18,30: Divulgare la cultura del benessere psicologico - dott.ssa Vita Donato (Consigliere APRE);

Ore 18,45: La collaborazione tra medici e psicologi - dott. Vito Milazzo (Presidente della Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie - Sez. Prov.le Trapani).

Mercoledì 10/10 (ore 20,30) - CINEFORUM SERALE

Proiezione serale del film “Io C’è” di Alessandro Aronadio rivolta al pubblico, con momento di riflessione e dibattito su tematiche di interesse psicologico e relazionale, presso il cinema Esperia, sito nel Corso VI Aprile ad Alcamo.

Dal 5/10 al 7/10 - GAZEBO INFORMATIVO

Ad Alcamo, in piazza Ciullo, nelle giornate di venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 ottobre, in orari mattutini, pomeridiani e serali, con materiale informativo volto a fare conoscere la settimana del benessere psicologico e l’Associazione Psicologi in Rete.

Dal 08/10 al 14/10- INIZIATIVA STUDI APERTI

Nello spirito della Settimana del benessere psicologico, l’Associazione Psicologi in Rete (APRE) pubblicizzerà l’iniziativa “Studi Aperti ad Alcamo” attraverso i media locali, il materiale informativo, e la propria pagina facebook favorendo l’incontro tra le persone interessate e gli psicologi che aderiranno all’iniziativa.