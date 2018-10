Maltempo e nubifragi in tutta la Sicilia. Catania sott'acqua, le immagini

04/10/2018 22:12:00

Il maltempo continua a imperversare in Sicilia. Anche per domani sono previsti forti temporali e acquazzoni in tutta l’Isola. Ad essere maggiormente colpito dai disagi del maltempo sopratutto il fronte orientale dove già in queste ultime ore si sono verificate anche grandinate di forte intensità.

n violento temporale, un’autentica ‘bomba d’acqua’ con forte raffiche di vento e una grandinata, si è abbattuto su Catania, creando danni e disagi in molti quartieri della città.

Tra le ‘vittime’ della violenza dell’acqua anche l’ex pretura di Catania, oggi sede distaccata del Tribunale, che ha fatto registrare evidenti infiltrazioni con acqua che cadeva anche in un’aula.

Il nuovo, violento nubifragio – dopo quello abbattutosi ieri – si è scatenato dalle 15 di oggi a Catania e ancora sta flagellando una città già messa in ginocchio appena 24 ore fa dal maltempo. Notevoli e immediati, per la violenza e intensità del rovescio, i disagi alla circolazione con molte auto in panne e altrettante prudenzialmente in sosta ai margini delle strade nella speranza di un affievolirsi della pioggia.