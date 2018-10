Sicilia, Turano: "Sosteniamo l'export con piano di internazionalizzazione"

05/10/2018 17:30:00

“Non ci accontentiamo di essere soddisfatti dei dati che confermano il momento positivo per l’export siciliano, vogliamo mettere in campo un piano per creare le condizioni per mantenere il trend e sostenere la competitività delle nostra imprese” così l’Assessore regionale alle Attività produttive Mimmo Turano ha commentato durante la manifestazione Blue Sea Land il +15% segnato dall’export siciliano nel primo semestre dell’anno.

“Gli ultimi dati diffusi dall’Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia - ha aggiunto Turano - oltre a certificare un consolidato momento positivo per le esportazioni siciliane, confermano che c’è un grande interesse internazionale per il made in Sicily. E’ dunque indispensabile rinnovare, in sinergia con il ministero degli affari esteri, il piano per lo sviluppo delle attività di internazionalizzazione al fine di avere uno strumento efficace per far parlare delle imprese siciliane nel mondo”.

L’esponente della giunta Musumeci durante il dibattito sugli strumenti dell’internazionalizzazione della manifestazione Blue Sea Land ha delineato le azioni indispensabili del piano che sarà proposto dalla Regione siciliana: “abbiamo bisogno di analisi, formazione e strategia. Perché il piano sia efficace - ha spiegato Turano - è indispensabile avere un quadro completo dei fabbisogni delle imprese siciliane con propensione all’export, delle misure di agevolazione che sono a disposizione per i progetti di internazionalizzazione e anche delle opportunità dei principali mercati internazionali. Serve poi più formazione non solo per conoscere normative e canali distributivi ma anche per creare figure indispensabili come export manager e brand ambassador. E infine tanta strategia”. “Sono le scelte - ha sottolineato l’assessore - come quelle sulla selezione degli eventi internazionali e le azioni di incoming di buyer che possono fare la differenza”.