Mazara, prosegue Blue Sea Land. Turano: "La scommessa sarÃ  l'VIII Edizione"

06/10/2018 09:00:00

A Mazara del Vallo prosegue anche oggi e per tutto il fine settimana Blu Sea Land. “Questa manifetazione è un patrimonio di relazione economiche e culturali che non va disperso e la vera scommessa è senza dubbio lavorare già da ora per realizzare l’ottava edizione” sono queste le parole dell’Assessore regionale alle Attività produttive Mimmo Turano all'apertura della settima edizione dell’Expo dei Cluster del Mediterraneo, dell'Africa e del Medioriente. “Essere oggi qui a Mazara del Vallo ad aprire questa settima edizione di Blue Sea Land - ha aggiunto Turano - significa aver centrato un obiettivo nonostante i tempi ristretti e il gap che ha creato la scomparsa di Giovanni Tumbiolo. Un obiettivo che è stato possibile raggiungere grazie alla partnership con il Ministero degli Affari Esteri e all’attenzione del direttore Centrale per l'Internazionalizzazione della Farnesina l’ambasciatore Vincenzo De Luca”, ha concluso l’assessore.

“Donne di Mare” al Blue Sea Land - All'interno della cornice internazionale di Blue Sea Land, l'Expo di Mazara del Vallo giunto alla sua settima edizione, che si svolgerà il primo incontro di “Donne di Mare”, gruppo che riunisce 15 donne che con la Sicilia e il suo mare hanno costruito un rapporto privilegiato, diventandone portavoce e autentico modello imprenditoriale, manageriale e culturale. Il talk-show, che si svolgerà sabato 6 ottobre dalle 17 alle 19 presso l'Auditorium Mario Caruso, è stato promosso dal Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea, e sarà moderato da Daniela Mainenti, Professoressa associata di Diritto Processuale Penale della Link Campus University: un'importante vetrina per tutte quelle donne oggi parte integrante della filiera ittica siciliana e simbolo di una pesca al femminile che è il vero valore aggiunto dell'intero comparto.

Donne che, nel corso del talk-show, racconteranno innanzitutto le proprie storie, spesso caratterizzate da esperienze simili che, come trainate da fili nascosti, le hanno inesorabilmente condotte al mare. Come nel caso delle sorelle Giusy e Antonella Donato che nel 2012, dopo gli studi umanistici, hanno creato la cooperativa di pesca e pescaturismo “I Mancuso soc. coop” a Ganzirri, a pochi km da Messina. Un percorso non diverso da quello di Doroty Armenia che, dopo la laurea in Archeologia e degli studi alla Sorbona di Parigi, conduce dal 2014 con la propria famiglia l'azienda Macrostigma, specializzata in acquacoltura. Un profilo manageriale di cui non può esserci miglior esempio di Valentina Tepedino, Direttrice di Eurofishmarket (azienda leader sul mercato italiano per la consulenza, ricerca, formazione ed informazione specializzata nel settore ittico) e Coordinatrice Nazionale del Gruppo di lavoro sui Prodotti Ittici della Società di Medicina Veterinaria Preventiva. Storie che hanno preso direzioni diverse sono invece quelle di Paola Gianguzza e Maria Cristina Mangano, la prima ricercatrice di Ecologia presso il Dipartimento delle Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM) dell’Università degli Studi di Palermo, mentre la seconda, dopo un dottorato di ricerca, è oggi proprio un'ecologa marina che lavora tra Sicilia e Galles. Di ricerca di occupa anche Teresa Romeo, che lavora presso la Stazione Zoologica “Anton Dohrn” di Napoli, così come Manuela Falautano, ricercatrice dell'ISPRA di Palermo, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Tema, quello della tutela ambientale, certamente caro ad Angela Accardi, Dirigente della Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana (sezione per i beni naturalistici), così come è tutt'altro che estraneo a Concetta Bruno, Presidente dell'associazione culturale no-profit “Come Una Marea” di Palermo, che dal 2005 persegue finalità di utilità sociale attuando modelli di sviluppo eco-compatibili e di equità sociale. Collettore di tutti questi temi è il quotidiano online “Pesce In Rete”, diretto dalla giornalista Mariella Ballatore; infine, non mancheranno le testimonianze di Claudia Lo Martire, che, collaborando con l'Associazione Marinerie d'Italia e d'Europa, supporta un gruppo di circa 200 pescatori di tutte le regioni d'Italia in questioni amministrative, legislative e tecniche, e di Roberta Cannata, proprietaria dell'azienda CiòShock di Modica.

“Il talk-show che riunisce per la prima volte le Donne di Mare – spiega Dario Cartabellotta, Direttore Generale del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea – è un punto di svolta per l'intera filiera ittica siciliana. Attraverso le iniziative di promozione e sviluppo che questo gruppo sarà in grado di portare avanti, a beneficiarne sarà tutto il settore della pesca regionale e della cooperazione mediterranea, valorizzato da un'intelligenza tutta al femminile e una competenza frutto di esperienze differenziate e di alto livello professionale”.

Blue Sea Land è l’Expo dei Cluster del Mediterraneo dell’Africa e del Medioriente e delle filiere agro-ittico-alimentari italiane e siciliane, realizzato dal Distretto della Pesca e Crescita Blu insieme al Centro di Competenza Distrettuale e Osservatorio della Pesca del Mediterraneo (Distretti Produttivi di Sicilia), in collaborazione con la Regione Sicilia e col patrocinio di diversi Ministeri del Comune di Mazara del Vallo.

PROGETTO WIN WIN BLUE SEA LAND - Proseguono le attività del progetto sperimentale WIN-WIN, finanziato dall’UE nell’ambito del programma Erasmus plus, che coinvolge la Città di Mazara del Vallo (Italia), l’Associazione IFALL (Svezia) e la Leeds Beckett University (Gran Bretagna).

Il progetto ha l’obiettivo di promuovere e potenziare l'individualità dei profughi, rifugiati, richiedenti asilo, attraverso lo sport ed eliminare le barriere di genere e la segregazione verso la partecipazione dei giovani, degli adulti e delle loro famiglie in diversi sport, anche di nicchia.

All’interno del Blue Sea Land 2018 gli ospiti dello SPRAR minori e dello SPRAR famiglie saranno coinvolti dalle Associazioni sportive aderenti al progetto e continueranno a sperimentarsi con la pallavolo, il calcetto, la break dance. Le attività si svolgeranno presso la Palestra dell’Istituto comprensivo “Borsellino-Ajello”, Plesso Santa Veneranda, oggi dalle 19:00 in poi e Sabato 6 ottobre, dalle 18:00 in poi. Le manifestazioni sono aperte a tutti!

Il progetto è realizzato in collaborazione con:

SPRAR MAZARA - Cooperativa sociale “Vivere con” SPRAR MINORI - Cooperativa sociale “Fo.Co.”; Associazione Casa della Comunità Speranza;

Movimento "Mazarvolley" costituito da: Asd Pallavolo Mazara e Asd Caos Clan;Movimento "Mazara Casbah" costituito da: Asd Only Happy

The United crew (break dance).

Segreteria Generale Uila PESCA A Blue Sea Land - Nell’ambito del “Blue Sea Land-Expo dei cluster agroalimentari di Mediterraneo, Africa e Medioriente” in corso a Mazara, la UilaPesca Sicilia con Uila e Uimec organizza per domani – sabato 6 – l’incontro-dibattito su “Lavoro, tutela dell’ambiente, produzioni ittiche di qualità, scelte strategiche per il futuro della pesca”. Avrà inizio alle 16 nella sala “La Bruna” a Palazzo dei Gesuiti.

Il convegno, presieduto dal segretario regionale della Uila Nino Marino, verrà aperto dal saluto del sindaco di Mazara Nicola Cristaldi e da quello del presidente Cosvap, Nino Carlino. Interverranno Tommaso Macaddino, segretario Uila Pesca Sicilia, Laura Sabatini, biologa marina, Eugenio Tumbarello, segretario della Uil di Trapani, Gioacchino Bono, responsabile del Cnr di Mazara, e Claudio Barone, segretario della Uil Sicilia. Concluderà Enrica Mammucari, segretario generale della Uila Pesca.