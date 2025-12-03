Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» Agroalimentare
03/12/2025 07:50:00

Diga Trinità: il ministero aumenta il limite dell'invaso a 64 metri 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-12-2025/1764744943-0-diga-trinita-il-ministero-aumenta-il-limite-dell-invaso-a-64-metri.png

Buone notizie per gli agricoltori del trapanese. Finalmente, dopo mesi di richieste e sollecitazioni, e dopo che l'acqua ha cominciato ad essere sversata nuovamente in mare è arrivato il via libera da Roma: il Ministero delle Infrastrutture ha autorizzato l’aumento del limite di invaso della diga Trinità, nel territorio di Castelvetrano.

 

 Il livello massimo sale da 62 a 64 metri, un cambiamento che permetterà di trattenere molta più acqua e di evitare gli sversamenti che nelle ultime settimane si sono ripetuti con le prime piogge.

 

Il nuovo limite non sarà però immediatamente operativo. Prima dovranno essere completati una serie di lavori considerati indispensabili per garantire la sicurezza dell’infrastruttura: il consolidamento della torre di manovra, il tappo in acciaio, gli interventi nei cunicoli di drenaggio e la sistemazione dell’idraulica superficiale. Opere dal valore di circa 750 mila euro, già avviate sotto la supervisione del commissario straordinario Salvo Cocina.

 

A queste si aggiunge un secondo lotto di interventi, di importo analogo, appena aggiudicato e dedicato in particolare alla manutenzione delle paratoie. L’obiettivo è completare tutto entro una quarantina di giorni, in tempo per sfruttare al meglio la stagione delle piogge.

Con l’innalzamento del limite, la diga potrà accumulare fino a 2,5 milioni di metri cubi d’acqua in più, una riserva preziosa in un territorio che negli ultimi anni ha fatto i conti con una siccità sempre più frequente.









Native | 02/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-12-2025/1764576030-0-come-funziona-la-personalizzazione-delle-magliette-online.jpg

Come funziona la personalizzazione delle magliette online

Native | 29/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-11-2025/1764317480-0-apre-a-trapani-il-terzo-punto-vendita-superconveniente.jpg

Apre a Trapani il terzo punto vendita SuperConveniente

Native | 28/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-11-2025/1764241606-0-nails-in-love-clarissa-sansica-da-trapani-allo-staff-di-miss-europe-continental.jpg

Nails in Love: Clarissa Sansica, da Trapani allo staff di Miss Europe...