Diga Trinità: il ministero aumenta il limite dell'invaso a 64 metri 

03/12/2025 07:50:00

Buone notizie per gli agricoltori del trapanese. Finalmente, dopo mesi di richieste e sollecitazioni, e dopo che l'acqua ha cominciato ad essere sversata nuovamente in mare è arrivato il via libera da Roma: il Ministero delle Infrastrutture ha autorizzato l’aumento del limite di invaso della diga Trinità, nel territorio di Castelvetrano.

Il livello massimo sale da 62 a 64 metri, un cambiamento che permetterà di trattenere molta più acqua e di evitare gli sversamenti che nelle ultime settimane si sono ripetuti con le prime piogge.

Il nuovo limite non sarà però immediatamente operativo. Prima dovranno essere completati una serie di lavori considerati indispensabili per garantire la sicurezza dell’infrastruttura: il consolidamento della torre di manovra, il tappo in acciaio, gli interventi nei cunicoli di drenaggio e la sistemazione dell’idraulica superficiale. Opere dal valore di circa 750 mila euro, già avviate sotto la supervisione del commissario straordinario Salvo Cocina.

A queste si aggiunge un secondo lotto di interventi, di importo analogo, appena aggiudicato e dedicato in particolare alla manutenzione delle paratoie. L’obiettivo è completare tutto entro una quarantina di giorni, in tempo per sfruttare al meglio la stagione delle piogge.

Con l’innalzamento del limite, la diga potrà accumulare fino a 2,5 milioni di metri cubi d’acqua in più, una riserva preziosa in un territorio che negli ultimi anni ha fatto i conti con una siccità sempre più frequente.



