Il Marsala 1912 non va oltre il pari contro la Parmonval

06/10/2018 20:05:00

Il Marsala 1912 torna con un punto dal “Lo Monaco” di Partanna-Mondello. In casa della Parmonval, nella gara valevole per la quinta giornata del girone A del campionato di Eccellenza Sicilia 2018/2019 gli azzurri di mister Massimiliano Mazzara non vanno oltre il pareggio, restando appaiati in classifica con i padroni di casa a quota cinque punti in altrettante partite. I lilybetani erano riusciti a sbloccare il risultato sul finire del primo tempo, al 44', grazie alla rete del gambiano Sainey, sempre più trascinatore di questa squadra. Si va negli spogliatoi con gli azzurri in vantaggio e, forse, è proprio di questo che si fa forte la Parmonval in avvio di ripresa, sfruttando la sicurezza degli ospiti di aver già indirizzato la gara a loro favore e trovando così il goal del pari, con Bennardo che, al 50', mette il pallone alle spalle di Maltese. Il risultato non cambia più, lasciando la compagine marsalese nella parte bassa della classifica del campionato. Il tempo per rialzarsi c'è ancora ma è necessario trovare una certa continuità di risultati che, almeno in queste prime cinque partite, è mancata ai ragazzi di Mazzara.

Riccardo Tranchida