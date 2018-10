“Rosso Di Vino”. A Mazara del Vallo celebrate le eccellenze mare-terra del territorio

07/10/2018 14:00:00

L'incantevole balconata del Seminario vescovile di Mazara del Vallo ha ospitato la prima delle tre serate di “Rosso Di Vino” evento degustativo promosso dalle aziende Rosso di Mazara, Tenuta Gorghi Tondi e FAO37.

Una selezione prestigiosa di vini e l’eccellente gambero rosso di Mazara, sapientemente accostato ad altri ingredienti dallo chef Girolamo Ferro, hanno permesso di celebrare due vanti del territorio. Un misto di profumi di terra e di mare di Sicilia.

“Un orgoglio per la nostra terra poter esprimere eccellenze di questo calibro in grado di veicolare il brand Sicilia Seafood in tutta Italia e all’estero”, a dirlo Dario Cartabellotta direttore del Dipartimento Pesca della Regione Siciliana intervenuto con un saluto nel corso della serata.

L’evento ha ospitato anche l’Assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana Mimmo Turano che ha espresso compiacimento per l’iniziativa sottolineando quanto il settore enogastronomico possa aiutare l’economia di un territorio.

A disegnare un quadro affascinante del mondo del vino e del mare Annamaria Sala, che insieme a sua sorella Clara si occupa dell’azienda Tenuta Gorghi Tondi e Paolo Giacalone che con il fratello Nicola è invece alla guida di Rosso di Mazara.

Le degustazioni gourmet di Rosso di Mazara, Tenuta Gorghi Tondi e FAO37 proseguono anche stasera.