Eccellenza, il punto sulla 5Â° giornata

07/10/2018 21:02:00

Si è disputata la quinta giornata del girone A dell'Eccellenza Sicilia 2018/2019. Cade la capolista Mazara. Adesso c'è bagarre in vetta con ben cinque squadre racchiuse in un punto. Di seguito tutti risultati della giornata:

Parmonval-Marsala 1912 1-1

Castelbuono-Pro Favara 0-2

Dattilo Noir-Geraci 3-2

Licata-Cus Palermo 2-1

Mazara-Canicattì 1-2

Mussomeli-Castellammare 2-0

Sant'Agata-Nuova Caccamo 5-0

Alcamo-Partinicaudace 3-1

Nell'anticipo di sabato un pareggio che non fa contenti né la Parmonval né il Marsala 1912. Lilybetani in vanataggio prima dell'intervallo con Sainey, pareggio in avvio di ripresa siglato da Bennardo. Proprio poche ore fa la società marsalese ha annunciato ufficialmente l'esonero di mister Massimiliano Mazzara. Il nuovo Castelbuono di Ciccio Galeoto debutta con una sconfitta in casa, contro la Pro Favara. Decisive le reti di Firingeli e di Sammartino. Pirotecnico 3-2 tra Dattilo Noir e Geraci. I goal arrivano tutti nella ripresa: in vantaggio gli ospiti con Scillufo, rimonta poi dei gialloverdi con Guaiana ed il penalty di Marco Fina. Riequilibra il risultato ancora una volta Scillufo, ma al 91'è Matera a far esplodere il pubblico di casa, lanciando il Dattilo a meno uno dal trio di testa. Mussomeli che archivia la pratica Castellammare con due reti nell'ultimo quarto d'ora, entrambe segnate dal bomber Fabio Messina. Tre punti sofferti e pesanti per il Licata, che agguanta la vetta della classifica. Testa, in rovesciata, e Cannavò i marcatori delle reti del Licata, capace di soffrire in dieci uomini. Il Cus riesce solo ad accorciare con Bognanni. Nel big-match di giornata al “Nino Vaccara” il Mazara perde dopo quattro vittorie consecutive contro il Canicattì, corsaro grazie ai goal di Iraci e Polito, nel primo quarto d'ora di gara. Non basta ai canarini la rete messa a segno da Caronia nella ripresa. Licata, Canicattì e Mazara primi a 12 punti quindi Appena dietro, insieme al Dattilo si assesta il Sant'Agata, che travolge 5-0 la Nuova Caccamo. A segno Khoris e Cicirello, che firma addirittura una tripletta. Buona la prima per mister Chico, nel posticipo, con il suo Alcamo. I bianconeri, infatti, sul neutro di Castellammare, si sbarazzano del Partinicaudace con un secco 3-1. Galeoto, Ammmoscato e Speciale i marcatori, inutile per gli ospiti la rete del momentaneo pareggio di Pirreca. Partinicaudace sempre più ultimo, insieme al Castelbuono, con un misero punticino in cinque gare.

La Classifica:

Mazara12

Licata 12

Canicattì 12

Sant'Agata 11

Dattilo Noir 11

Mussomeli 7

Geraci 7

Alcamo 7

Castellammare 6

Pro Favara 6

Parmonval 5

Marsala 1912 5

Cus Palermo 3

Nuova Caccamo 3

Castelbuono 1

Partinicaudace 1

Il prossimo turno (sabato 13 ottobre e domenica 14 ottobre 2018):

Cus Palermo-Mazara

Partinicaudace-Castelbuono

Castellammare-Parmonval

Canicattì-Alcamo

Geraci-Mussomeli

Nuova Caccamo-Licata

Pro Favara-Dattilo Noir

Marsala 1912-Sant'Agata

Riccardo Tranchida