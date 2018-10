Marsala, al via la potatura degli alberi in via Mario Nuccio. Da oggi la rimozione forzata

09/10/2018 10:45:00

Da oggi, avviati i lavori di potatura in via Mario Nuccio, tratto che congiunge via Mazzini con piazza Piemonte e Lombardo. A tal fine, il comando della Polizia Municipale ha disposto il divieto di sosta nel suddetto tratto stradale, limitatamente alle giornate in cui interverranno gli operatori comunali del verde pubblico.

Pertanto, tenendo conto della direzione di marcia via Mazzini/piazza Piemonte e Lombardo, da oggi e fino al prossimo 12 ottobre è istituita la rimozione forzata dei veicoli dalle ore 8 alle ore 18 nel lato destro di via Mario Nuccio: mentre nel lato sinistro della stessa via, il divieto di sosta sarà in vigore dal 15 al 18 ottobre (sempre dalle ore 8 alle ore 18).