Piove a Marsala, bomba d'acqua a Strasatti. Disagi, strade allagate, traffico in tilt

18/10/2018 15:40:00

Piove intensamente a Marsala da circa due ore. Il disagio in città è tanto, ma la situazione più grave si registra nella parte sud della città, a Strasatti, dove c'è stata poco fa una vera e propria "bomba d'acqua".

La pioggia, di eccezionale intensità, ha sorpreso gli automobilisti e bloccato le strade. Il maltempo di oggi era atteso, ma non troppo, nel senso che le previsioni davano "pioggia sparsa" e temperature alte (oggi in alcune parti della provincia di Trapani si sono sfiorati i 28 gradi...).

Proprio questo contrasto tra il caldo eccezionale e la pioggia, rende i temporali più brevi ma anche molto più intensi e pericolosi, perché non sono prevedibili. Si registrano allagamenti in centro, disagi in Via Mazara e Via Salemi.