Seminario di Primo Soccorso agli Steward del Trapani Calcio

18/10/2018 09:00:00

Si è tenuta, nei giorni scorsi presso nei locali della sala stampa “Franco Auci” dello Stadio Polisportivo Provinciale un incontro formativo rivolto agli Steward del Trapani Calcio.

Il seminario, programmato e organizzato in piena sinergia tra l’associazione “Il Soccorso Anpas Trapani” e il Delegato alla Sicurezza della società calcistica, Ing. Francesco Palmisano, ha illustrato ai trenta operatori presenti, le nozioni di base per l’attivazione di una richiesta di soccorso, di valutazione dello stato di coscienza di un presunto ammalorato, delle prime manovra salvavita e delle procedure proprie del “Piano di Mantenimento delle condizioni di sicurezza e il piano di impiego degli Steward”. Il Seminario è stato tenuto dal presidente de “Il Soccorso” Giuseppe Aceto, dagli istruttori Anpas Sicilia e American Heart Association e dai soccorritori che, con l’ausilio di supporti multimediali didattici e di manichini per le attività pratiche concessi, per l’occasione dal Centro di Formazione di Anpas Sicilia che ha patrocinato l’evento, hanno permesso agli operatori della società, di poter effettuare un’attività di esercitazione teorico-pratica secondo gli standard formativi della rete delle Pubbliche Assistenze Siciliane.

Il fine dell’attività è quello di rendere sempre migliore il grado di assistenza sanitaria e di operatività di tutti gli operatori impegnati nei servizi presso lo Stadio Provinciale di Trapani e di perfezionare, al meglio, le tecniche sanitarie di intervento specifiche per lo scenario in cui si opera.