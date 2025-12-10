Trapani: domani alla Lega Navale si conclude l'edizione 2025 di "Per l'Alto Mare Aperto"

10/12/2025 17:03:00

Si conclude domani, giovedì 11 dicembre, presso la sede della Lega Navale di Trapani, il viaggio progettuale “Per l’Alto Mare Aperto”. L’evento finale, presieduto dal Prefetto di Trapani Daniela Lupo, segnerà il termine della seconda edizione di un’iniziativa unica nel suo genere, promossa dall’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna (ULEPE) di Trapani, diretta da Rosanna Provenzano.

Il progetto, avviato lo scorso giugno, ha visto un’ampia e solida collaborazione istituzionale: dalla Capitaneria di Porto di Trapani ai Comuni di Trapani, Marsala, Mazara del Vallo, Castellammare del Golfo e Favignana, dalla Guardia di Finanza sezione operativa navale alle quattro sezioni distrettuali della Lega Navale, fino agli Istituti Nautici del territorio. Un partenariato che ha unito forze per un obiettivo ambizioso: trasformare il mare da luogo di confine a percorso di rinascita.

Coordinato dalla referente di progetto, Angela Adragna, “Per l’Alto Mare Aperto” si è articolato in quattro moduli, ciascuno sviluppato con una sezione della Lega Navale. Al centro dell’esperienza, un gruppo di persone sottoposte a misure o sanzioni di comunità in carico all’ULEPE. Per loro, il mare è diventato una potente metafora esistenziale. Guidati dalle psicologhe Serena Di Marco e Silvia Sabella, attraverso la tecnica dello storytelling e dell’ascolto attivo, i partecipanti hanno intrapreso un viaggio introspettivo “per terra e per mare”, una navigazione alla riscoperta di sé stessi, delle proprie potenzialità e del senso di responsabilità verso la comunità e l’ambiente.

Ad ogni modulo ha fatto seguito una giornata di pulizia di un sito marino, messo a disposizione dai Comuni e supportato da associazioni ambientaliste come Plastic Free e Legambiente, sottolineando il forte legame tra riabilitazione personale e cura del bene comune.

L’evento conclusivo, rinviato lo scorso 23 ottobre per maltempo, sarà l’occasione per rendere conto alla collettività degli esiti di questo percorso. Alla presenza del Prefetto Lupo e di tutte le Rappresentanze Istituzionali coinvolte, verranno premiati gli “allievi del mare” e reso omaggio agli Enti partner. La giornata sarà anche dedicata alla memoria di Ciaccio Montalto, in un ideale passaggio di testimone sui valori della legalità e del servizio.

“Questo progetto – spiegano dall’ULEPE – incarna il concetto di Giustizia di Comunità, di cui l’Ufficio si fa promotore. Un nuovo modo di concepire la pena, che supera la mera esecuzione per perseguire concretamente il finalismo rieducativo sancito dalla nostra Costituzione. Il mare, con le sue sfide, le sue regole e la sua vastità, è stato il maestro ideale per questo cammino di crescita, responsabilizzazione e reinserimento sociale”.

Un viaggio, dunque, che partendo dal porto sicuro della giustizia riparativa, ha puntato la prua verso l’orizzonte aperto del cambiamento personale e del ritorno nella società come cittadini attivi e consapevoli.



