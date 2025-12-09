Sezioni
Cultura

» Sociale
09/12/2025 19:00:00

AISM Trapani cambia guida, Catania nuovo presidente: ecco la squadra 2025–2028

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-12-2025/aism-trapani-cambia-guida-catania-nuovo-presidente-ecco-la-squadra-2025-2028-450.jpg

AISM Trapani ha un nuovo presidente e una squadra tutta rinnovata. Da dicembre è Giacomo Catania a guidare la sezione provinciale dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla – Sezione Provinciale di Trapani per il triennio 2025–2028. Un cambio al vertice che segna una fase nuova, ma con un filo diretto con il passato: Vincenzo Quartana, che era presidente, resta nel direttivo come tesoriere.

La nuova “cabina di regia” è composta da Sara Poma vicepresidente, Maria Luisa Ippolito segretario e appunto Quartana tesoriere. Attorno al gruppo esecutivo si muove un consiglio più largo, tra new entry e ritorni: entrano Roberto Ruggirello e Antonina Nicosia, torna Claudia Li Causi, mentre vengono confermati Vito Bramante e Caterina Toucro. Un mix di volti nuovi e figure già collaudate.

Si apre una fase di rinnovamento e consolidamento”, dice Catania, che punta dritto su servizi per le persone con sclerosi multipla, volontariato e iniziative di sensibilizzazione su tutto il territorio provinciale. Tradotto: più presenza, più rete, più attenzione concreta a chi convive ogni giorno con la malattia.

Il nuovo direttivo non perde tempo ed è già al lavoro sul programma delle attività: campagne informative, iniziative solidali, formazione e collaborazioni con scuole, istituzioni e associazioni. L’obiettivo è rafforzare una AISM sempre più vicina alle persone, non solo nei momenti ufficiali, ma soprattutto nella vita quotidiana.

Contatti AISM Trapani
Cittadella della Salute – Palazzo Ulivo, viale della Provincia, Casa Santa Erice
Mail: aismtrapani@aism.it
Cell: 331 1722305









