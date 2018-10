La band marsalese Shalom alle selezioni per Sanremo

20/10/2018 12:15:00

La prossima settimana saranno a Sanremo per l'ulteriore selezione di un percorso che potrebbe portarli sul palcoscenico dell'Ariston.

È la band marsalese Shalom che ha incontrato il sindaco Alberto Di Girolamo a Palazzo Municipale. Un “in bocca al lupo” dell'Amministrazione comunale, alla vigilia del loro importante viaggio in Liguria per partecipare alla fase nazionale di “Area Sanremo”. Entusiasmo alle stelle, quindi, per il gruppo composto da Claudia Labidi (cantante e autrice dei brani), Francesco Di Giovanni (chitarra), Rosario Saladino (basso) e Salvatore De Vita (batteria e percussioni) il quale afferma: “Voglio ringraziare le aziende Caffè Montero e Vivoeminnifuttu per avere creduto nel nostro progetto, con il quale intendiamo promuovere anche città di Marsala e le sue bellezze”. La band Shalom nasce nel 2015 con lo scopo di fare musica trattando temi sociali. Lo scorso agosto il gruppo ha presentato il loro primo album “Da Qui”, con diversi brani che sensibilizzano alla lotta contro la violenza sulle donne.