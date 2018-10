Eccellenza, il punto sulla 7Â° giornata

21/10/2018 19:16:00

Va in archivio la 7° giornata del girone A del campionato di Eccellenza Sicilia 2018/2019. Rimane invariato il gruppo di testa, tra le dirette inseguitrici cade il Dattilo Noir. Di seguito tutti i risultati di giornata:

Parmonval-Geraci 1-0

Partinicaudace-Pro Favara 1-1

Alcamo-Cus Palermo 1-0

Castelbuono-Canicattì 1-4

Licata-Marsala 3-1

Mazara-Nuova Caccamo 2-0

Mussomeli-Dattilo Noir 2-1

Sant'Agata-Castellammare 2-1

Al Dino Liotta di Licata vincono i gialloblu, grazie ai goal di Cannavò, Rizzo e Convitto. Inutile per i lilybetani la rete del gambiano Sainey. Licata che resta in vetta alla classifica, Marsala 1912 che resta nelle sabbie mobili della zona play-out. Non molla la testa della classifica neanche il Mazara, che sbriga la pratica Nuova Caccamo, non senza qualche sofferenza, grazie alle reti di Lamia e Caronia. Piccolo spavento per la terza capolista del campionato, il Canicattì, che va sotto a Castelbuono ma poi ribalta tutto, vincendo largamente, con i goal della rimonta che portano la firma di Polito, Angelo Caronia (doppietta) e Prestia. Sempre più fanalino di coda il Castelbuono. Vittoria pesantissima per l'Alcamo a cui basta un destro a incrociare di Di Maggio per avere ragione del Cus Palermo. Tiene il passo del terzetto di testa il Sant'Agata che batte un Castellammare mai domo tra le mura amiche. Padroni di casa in vantaggio con Genovese che, però subiscono il ritorno degli ospiti, capaci di trovare il pari in dieci uomini, con una bella rete di Maltese. Ci pensa Santino Biondo , nel finale, a riportare il Sant'Agata a meno uno dalla vetta. Cade, invece, il Dattilo Noir, sconfitto a sorpresa al Nino Caltagirone di Mussomeli, sotto i colpi di bomber Fabio Messina e di Treppiedi. A nulla serve la rete in pieno recupero che accorcia le distanze, siglata da Bono. Negli anticipi giocati sabato importante vittoria al “Lo Monaco” di Partanna-Mondello per la Parmonval, che piega il Geraci per una rete a zero, per effetto del goal messo a segno da Totò Rappa, a metà ripresa. Pari rocambolesco tra Partinicaudace e Pro Favara. Padroni di casa in vantaggio con un tiro dal limite di Ruggiero, deviato in maniera decisiva da un difensore avversario. Gialloblu che, però, con grande cuore trovano il pari in dieci uomini, nel finale, con una zampata in mischia di Contino. Un punto tutto sommato prezioso per entrambe le compagini.

La Classifica:

Mazara 18

Licata 18

Canicattì 18

Sant'Agata 17

Dattilo Noir 14

Geraci 10

Mussomeli 10

Alcamo 10

Castellammare 9

Parmonval 8

Pro Favara 7

Marsala 1912 5

Partinicaudace 5

Cus Palermo 3

Nuova Caccamo 3

Castelbuono 1

Il prossimo turno (sabato 27 ottobre e domenica 28 ottobre 2018):

Cus Palermo-Castelbuono

Canicattì-Partinicaudace

Geraci-Sant'Agata

Pro Favara-Mussomeli

Marsala 1912-Mazara

Castellammare-Licata

Dattilo Noir-Parmonval

Nuova Caccamo-Alcamo

Riccardo Tranchida